Sałatka na bazie chrupiącej cykorii i mieszanki sałat to idealne danie na lekki obiad. Z dodatkiem prażonych pestek słonecznika, dyni lub orzechów świetnie prezentuje się na talerzu. Kawałki pomarańczy, jabłka lub brzoskwiń urozmaicają całość. Sprawdź nasze pomysły na sałatkę z cykorii!

Reklama

Sałatka z cykorii i jabłka

Oto składniki na sałatkę z cykorii i jabłka:

opakowanie mieszanki sałat

2 cykorie

2 średnie jabłka

garść orzechów

garść pomidorków koktajlowych

olej

miód

sok z cytryny

musztarda

Jak zrobić sałatkę z cykorii i jabłka?

Mieszankę sałat myjemy i osuszamy za pomocą ręcznika papierowego lub w suszarce do sałaty. Odcinamy liście cykorii. Jabłka obieramy ze skórki i kroimy na mniejsze kawałki. Podprażamy orzechy na suchej patelni i siekamy. Przygotowujemy dressing na bazie oleju, miodu, soku z cytryny i musztardy. Wszystko dokładnie mieszamy i polewamy dressingiem tuż przed podaniem. Tak przygotowana sałatka to idealny pomysł na lunch do pracy lub szkoły.

Sałatka z cykorii i pomidorów

Oto składniki na sałatkę z cykorii i pomidorów:

2 cykorie

garść pomidorków koktajlowych

garść posiekanych migdałów

pestki dyni

pestki słonecznika

oliwa z oliwek

ocet balsamiczny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sałatkę z cykorii i pomidorów?

Cykorie dokładnie myjemy i usuwamy resztki piasku między liśćmi. Pomidorki przepoławiamy. Na suchej, rozgrzanej patelni podprażamy pestki słonecznika, dyni oraz migdały. Siekamy drobno. Przygotowujemy dressing na bazie oliwy z oliwek, octu balsamicznego, soli i pieprzu. Wszystko dokładnie mieszamy i polewamy dresingiem tuż przed podaniem. Tak przyrządzona sałatka idealnie komponuje się z grzankami czosnkowymi.

Sałatka z cykorii i pomarańczy

Oto składniki na sałatkę z cykorii i pomarańczy:

garść posiekanych orzechów włoskich

3 średnie cykorie

2 pomarańcze

średnia cebula

ocet balsamiczny

szczypta soli

szczypta pieprzu

oliwa z oliwek

Jak zrobić sałatkę z cykorii i pomarańczy?

Orzechy włoskie podprażamy na rozgrzanej, suchej patelni. Siekamy drobno. Cykorię myjemy i oczyszczamy z resztek piasku. Pomarańcze dzielimy na segmenty (z jednej wyciskamy sok). Siekamy drobno cebulę. Przygotowujemy dressing na bazie oliwy z oliwek, octu balsamicznego, soku z pomarańczy, soli oraz pieprzu. Wszystko dokładnie mieszamy i polewamy dressingiem tuż przed podaniem.

Reklama

Zobacz inne przepisy na sałatki