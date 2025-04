Sałatka z buraków przygotowywana na bazie zwykłej lub długiej odmiany smakuje doskonale w asyście sera białego typu feta. Możemy wykorzystać marynowane śledzie, grzyby lub paprykę jako drobny akcent. Idealnie smakuje z dodatkiem gotowanych ziemniaków i marchewki. Zobacz jak przygotować doskonałą sałatkę z buraków!

Buraczki na ciepło

Oto składniki na buraczki na ciepło:

3-4 duże buraki

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

średnia cebula

Jak zrobić buraczki na ciepło?

Buraki dokładnie myjemy pod bieżącą wodą. Następnie obieramy ze skórki i kroimy na mniejsze kawałki. Gotujemy w gorącej i osolonej wodzie. Kroimy cebulę w piórka lub mniejszą kosteczkę. Wyciskamy sok z cytryny. Ścieramy buraczki na tarce i odkładamy do miski. Polewamy sokiem z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem. Tak przygotowane warzywa podajemy podgrzane jako dodatek do mielonych kotletów. Możemy doprawić je kwaśną śmietaną lub jogurtem.

Sałatka śledziowa z buraczkami

Oto składniki na sałatkę śledziową z buraczkami:

4 średnie buraki

2 duże filety śledziowe

2 ziemniaki

pół pora

szczypta soli

szczypta pieprzu

kwaśna śmietana

majonez

Jak zrobić sałatkę śledziową z buraczkami?

Buraki dokładnie myjemy pod bieżąca wodą. Obieramy ze skórki i kroimy na mniejsze kawałki. Następnie przekładamy do gorącej i osolonej wody. Gotujemy przez około 15 minut. Filety śledziowe oczyszczamy i kroimy na mniejsze paseczki. Ziemniaki gotujemy i kroimy w kostkę. Pora kroimy w krążki i dodajemy do miski. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Dodajemy śmietanę i majonez. Doprawiamy solą i pieprzem. Tak przygotowaną sałatkę możemy podawać jako dodatek do obiadu, jak i samodzielne danie.

Buraczki z chrzanem

Oto składniki na buraczki z chrzanem:

5 średnich buraków

łyżka tartego chrzanu

śmietana

jogurt

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić buraczki z chrzanem?

Buraki dokładnie myjemy i obieramy ze skórki. Następnie gotujemy w gorącej i osolonej wodzie. Chrzan mieszamy ze śmietaną i jogurtem. Buraki ścieramy na tarce lub kroimy na cienkie paski. Polewamy sosem chrzanowym i doprawiamy solą i pieprzem. Tak przygotowane buraczki z chrzanem idealnie smakują jako dodatek do obiadu lub kolacji.

