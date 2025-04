Sezon na bób trwa krótko - tym warzywem możemy się cieszyć tylko w lipcu. Dlatego warto testować różne kombinacje i serwować go na rozmaite sposoby. Bób stanowi obfite źródło białka, a dodatkowo zawiera w sobie mnóstwo kwasu foliowego. Jest również bogaty w potas i błonnik. Ponieważ to warzywo może być spożywane również na surowo, nie warto długo go gotować - lekkie obgotowanie sprawi, że bób nie straci wiele wartości odżywczych.

Reklama

Przepis na kolorową sałatkę z bobem

Kolorowa sałatka z bobu, pomidorków koktajlowych i kukurydzy, wygląda niezwykle efektownie. To prawdziwa bomba witaminowa! Warto wymieszać ją z dressingiem dopiero w momencie serwowania - dzięki temu warzywa będą bardziej jędrne i chrupiące, a przekąska będzie wyglądać efektownie.

Zobacz więcej przepisów na dania z bobem

Oto składniki na sałatkę z bobem według Kasi Bukowskiej:

2 garście pomidorków koktajlowych,

100 g mieszanki pestek, uprażonych na suchej patelni (można je zastąpić np. skwarkami z boczku),

1 szklanka kukurydzy,

1 i 1/2 szklanki obranego i obgotowanego bobu,

1/2 łyżeczki miodu,

1 cytryna,

pęczek kolendry,

pieprz,

sól,

oliwa.

Jak zrobić sałatkę z bobu, pomidorków i kukurydzy? Pomidorki poprzekrawaj na połówki lub w plasterki. Przygotuj sos do sałatki: cytrynę wyparz we wrzątku, zetrzyj skórkę do miseczki. Teraz wyciśnij sok z 1/2 cytryny i dodaj do skórki. Dołącz miód, pieprz, sól i 2-3 łyżki oliwy. Dressing dokładnie wymieszaj.

W misce ułóż kukurydzę, bób, pomidorki i pestki. Udekoruj listkami kolendry. Sałatkę z bobem wymieszaj z sosem bezpośrednio pod podaniem.

Reklama

Zobacz więcej video kulinarnych