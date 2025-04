Sałatka z awokado i boczkiem to pomysł na prostą, ale bardzo efektowną i smaczną przekąskę. Musisz przygotować: awokado, pomidory, sałatę, wędzony boczek, gęstą śmietanę, majonez, natkę pietruszki, kukurydzę, a także sól i pieprz.

Sałatka z awokado i boczkiem nie stanowi tylko małego dodatku do posiłku. Z powodzeniem może być samodzielnym daniem, jest tak sycąca, że sprawdzi się jako obiad do pracy czy lunch na uczelnię. Podsmaż boczek, pozostałe składniki posiekaj, a... po resztę instrukcji skieruj się do filmu Kasi Bukowskiej!