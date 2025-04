Sałatka z ananasem i szynką jest prosta w przygotowaniu, a przepis uratuje cię w wielu sytuacjach. To przecież wspaniała przekąska na świąteczny stół, idealna pozycja do menu na imprezę, smaczny przepis na komunię, a także świetna opcja na spotkanie ze znajomymi. Przepis Kasi Bukowskiej nie jest do końca standardowy - sałatka z ananasem i szynką jest tutaj wzbogacona dodatkiem warzyw, dzięki czemu smakuje nieco inaczej, a wygląda jeszcze efektowniej.

Oto składniki na sałatkę z ananasem i szynką według przepisu Kasi Bukowskiej:

papryka czerwona,

papryka zielona,

2 łodyżki selera naciowego,

250 g szynki,

150-200 g sera żółtego,

puszka ananasa,

kilka łyżek majonezu,

natka kolendry lub pietruszki (opcjonalnie: szczypiorek),

słodka papryka,

pieprz,

sól,

kurkuma.

Jak zrobić sałatkę z ananasem i szynką? Pokrój w kostkę ser żółty, a także szynkę. Dokładnie umyj seler naciowy, zieloną i czerwoną paprykę. Papryki pozbaw ogonków i gniazd nasiennych. Warzywa pokrój w kostkę podobnej wielkości - rozmiarem powinna być ona zbliżona do przygotowanych wcześniej kawałeczków sera i szynki. Pokrój ananasa, wrzuć do dużej miski razem z warzywami, wędliną i serem. Teraz drobno posiekaj zieleninę - część dodaj od razu do sałatki z ananasem i szynką, część zostaw do dekoracji.

Dodaj przyprawy - kurkumę, sól, pieprz, a także paprykę. Przekąskę wymieszaj z majonezem. Ilość dopasuj do własnych upodobań - zacznij do 2 dużych łyżek, a jeśli będzie go za mało, dodaj jeszcze więcej. Sałatka z ananasem i szynką oraz warzywami gotowa!

Chcesz przygotować sałatkę z ananasem i szynką w wersji warstwowej? Oto składniki:

400 g szynki,

puszka ananasa,

puszka kukurydzy,

słoik selera konserwowego,

300 g sera żółtego,

6 jajek,

100 ml jogurtu naturalnego,

3 łyżki majonezu,

pieprz,

sól,

4 łyżki soku z puszki ananasa.

Jak zrobić warstwową sałatkę z ananasem i szynką? Jajka ugotuj na twardo i pozbaw skorupek. Szynkę pokrój w kostkę, a jajka i ser żółty zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Ananasa odsącz (nie wylewaj soku!) i pokrój w kostkę. Seler i kukurydzę odsącz na sitku.

Wymieszaj majonez, jogurt naturalny i sok z ananasa. Dopraw pieprzem i solą, mieszaj aż powstanie jednolity sos do sałatki. W dużej misce układaj warstwy sałatki z ananasem i szynką: najpierw seler konserwowy, potem kukurydzę, a następnie szynkę. Na wierzch wylej połowę sosu, potem pokrojonego ananasa, a następnie starte jajko. Polej resztą sosu, a wierzch sałatki stwórz z żółtego sera.

Jeśli chcesz, możesz przygotować także sałatkę w wersji bez szynki. Oto składniki:

1 słoik selera konserwowego,

puszka ananasa,

1/2 puszki kukurydzy,

1/2 czerwonej papryki,

kawałek pora,

15 g żółtego sera,

1 łyżka posiekanego szczypiorku,

3 łyżki majonezu,

sól,

pieprz.

Jak zrobić sałatkę z ananasem? Seler osącz z zalewy, pokrój na krótsze kawałki. Ananasa osącz, a następnie pokrój w dosyć drobną kostkę. Paprykę umyj, pokrój w kostkę, a pora w plasterki. Żółty ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Wszystkie składniki wymieszaj z majonezem, a następnie dopraw do smaku solą i pieprzem.

