Chociaż sałatka śledziowa to przede wszystkim danie na Wigilię, równie często jemy ją w ciągu roku. Taką przekąskę można przyrządzić na wiele sposobów. Śledzie świetnie komponują się z różnymi dodatkami - idealnie będą smakować zarówno w wersji na słodko, jak i na słono. Do sałatki śledziowej najczęściej dodajemy jabłko, cebulę, ogórka kiszonego i rodzynki, ale to wcale nie są jedyne pomysły na apetyczne składniki tej potrawy. Zobacz nasze pomysły!

Reklama

Sałatka śledziowa o smaku piernikowym

To dość nietypowy pomysł na sałatkę. Zapewniamy jednak, że taka kompozycja smakowa skradnie serca wszystkich! Oto składniki na sałatkę śledziowo-piernikową:

600 g filetów śledziowych,

1/2 szklanki oleju rzepakowego,

4 łyżki octu balsamicznego,

6 goździków,

2 ziarenka ziela angielskiego,

kawałek cynamonu,

kilka kromek pumpernikla,

5 łyżek posiekanych orzechów włoskich,

5 łyżek miodu,

łyżka przyprawy do piernika,

opcjonalnie: posiekana natka pietruszki.

Jak zrobić sałatkę śledziową o smaku piernikowym? Śledzie umyj. Olej zagotuj z octem, zielem angielskim, goździkami i cynamonem, wystudź. Śledzie pokrój na kawałki, zalej przygotowaną i przestudzoną marynatą, wstaw do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Pokrusz drobno pumpernikiel, wymieszaj go z posiekanymi orzechami, miodem i przyprawą do piernika. Powstanie apetyczna posypka. Śledzie osącz, przełóż na talerz, połącz z posypką, oprósz natką.

Klasyczna sałatka śledziowa z porem i jabłkiem

Sałatka śledziowa świetnie smakuje również z jabłkiem i porem. Oto składniki:

400 g filetów śledziowych,

1 jabłko,

1 por,

2 łyżki majonezu,

sok z 1/2 cytryny,

2 łyżki śmietany 18%,

2 łyżeczki musztardy,

sól,

pieprz,

szczypta cukru,

koperek.

Jak zrobić klasyczną sałatkę śledziową? Śledzie umyj i osusz, pokrój na kawałki. Jabłko pokrój na plasterki i skrop sokiem z cytryny, żeby nie ściemniało. Pora pokrój. Majonez wymieszaj ze śmietaną i z musztardą, przypraw pieprzem, cukrem i szczyptą soli. Wymieszaj, aż powstanie aksamitny sos. Śledzie połącz z jabłkiem i porem, polej sosem. Przed podaniem schłódź i posyp posiekanym koperkiem.

Reklama

Zobacz więcej przepisów na sałatki