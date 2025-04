Sałatka przygotowywana na bazie tanich i łatwo dostępnych składników to ciekawy pomysł na lekki lunch lub kolację. Sycąca kasza jaglana, gryczana lub bulgur urozmaicają całe danie. Doskonale łączą się z warzywami lub owocami z puszki. Sprawdź nasze pomysły na sałatki do 10 zł!

Sałatka z kaszy gryczanej

Oto składniki na sałatkę z kaszy gryczanej:

5 łyżek kaszy gryczanej

kawałki sera feta

średni burak

oliwa z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sałatkę z kaszy gryczanej?

Gotujemy kaszę gryczaną na sypko we wrzącej i osolonej wodzie przez 15 minut. Przekładamy na sitko do ostygnięcia. Kruszymy ser feta i przekładamy do miski. Buraka gotujemy i kroimy w mniejszą kosteczkę. Przekładamy wszystkie składniki do miski i doprawiamy oliwą z oliwek, solą i pieprzem.

Sałatka z kaszy jaglanej

Oto składniki na sałatkę z kaszy jaglanej:

5 łyżek kaszy jaglanej

marchewka

seler

szczypta soli

szczypta pieprzu

pomarańcza

Jak zrobić sałatkę z kaszy jaglanej?

Kaszę jaglaną gotujemy na sypko we wrzącej i osolonej wodzie przez 15 minut. Marchewkę i seler ścieramy na tarce o dużych oczkach. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i doprawiamy sokiem z pomarańczy, oliwa z oliwek, pieprzem i solą.

Sałatka z kaszy bulgur

Oto składniki na sałatkę z kaszy bulgur:

5 łyżek kaszy bulgur

pół puszki czerwonej fasoli

pomidor

oliwa z oliwek

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sałatkę z kaszy bulgur?

Kaszę bulgur gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez 15 minut. Studzimy i przekładamy do miski. Kroimy pomidora i dodajemy fasolę z puszki. Oliwę z oliwek łączymy z sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy.

Sałatka z makaronem

Oto składniki na sałatkę z makaronem:

50 g makaronu typu wstążki

kawałki szynki

łyżka majonezu

garść kukurydzy z puszki

50 g ananasa

Jak zrobić sałatkę z makaronem?

Makaron gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie zgodnie z instrukcją dostępną na opakowaniu. Szynkę kroimy na cienkie plasterki. Wszystkie składniki przekładamy do miski i dokładnie mieszamy. Doprawiamy majonezem do smaku.

Sałatka z kalafiorem

Oto składniki na sałatkę z kalafiorem:

średni kalafior

ryż

łyżka majonezu

sok z cytryny

średni burak

Jak zrobić sałatkę z kalafiorem?

Kalafior pieczemy w piekarniku przez 30 minut w temperaturze i kruszymy na mniejsze kawałki. Ryż gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez 20 minut. Buraka ścieramy na tarce o grubych oczkach. Majonez łączymy z sokiem z cytryny. Wszystkie składniki mieszamy dokładnie.

