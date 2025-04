Sałatka meksykańska bazuje na papryce, awokado, limonce, cukinii, sałacie rzymskiej, pomidorach, kukurydzy, ciecierzycy, a także selerze naciowym. Jeśli chcesz, cieciorkę możesz zastąpić również czerwoną fasolą. Meksykański smak przekąska zawdzięcza bogactwu aromatycznych przypraw. Przed tobą sporo krojenia, ale potem... prawdziwa uczta!

Oto składniki na sałatkę meksykańską według Kasi Bukowskiej:

1 awokado,

puszka ciecierzycy lub czerwonej fasoli,

1 limonka,

1 czerwona papryka,

1 nieduża cukinia,

1 główka sałaty rzymskiej,

3-4 łodyżki selera naciowego,

1/2 łyżeczki kuminu,

1/2 łyżeczki soli,

3-4 pomidory,

4 łyżki oliwy,

1 puszka kukurydzy,

2 łyżki miodu,

pieprz,

odrobina natki kolendry.

Jak zrobić sałatkę meksykańską? W miseczce umieść kumin i sól, dodaj pieprz, a także sok wyciśnięty z limonki. Dołącz skórkę z owocu, a potem 2 łyżki miodu. Wymieszaj, dodaj 4 łyżki z oliwy. Zamieszaj ponownie.

Kukurydzę i ciecierzycę odsącz, wrzuć do dużej miski. Wszystkie pozostałe warzywa pokrój w kostkę i dodaj do sałatki meksykańskiej. Sałatę rzymską posiekaj wraz z kolendrą, dorzuć. Teraz całość wymieszaj razem z przygotowanym wcześniej sosem do sałatki. Jeśli chcesz, danie możesz wzbogacić piersią z kurczaka.

