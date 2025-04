Sałatka makaronowa z suszonymi pomidorami, świeżym szpinakiem, płatkami migdałowymi oraz serem feta to pomysł na efektowną przekąskę dla gości, szybki lunch lub sycące śniadanie. Oprócz wymienionych składników potrzebujesz jeszcze tylko oliwy z oliwek, soku z cytryny, miodu, soli, pieprzu oraz ostrej musztardy, które stworzą pyszny sos.

Składniki na sałatkę makaronową z suszonymi pomidorami to:

200 g makaronu, ugotowanego w osolonej wodzie,

2 garście świeżego szpinaku,

8 sporych, suszonych pomidorów,

100 g sera feta,

1/3 szklanki płatków migdałowych,

2 łyżeczki oliwy z oliwek lub oliwy z pomidorów,

2 łyżki soku z cytryny,

1 łyżeczka miodu,

1-2 łyżeczki ostrej musztardy,

sól,

pieprz.

Najpierw delikatnie przesiekaj umyty szpinak. Wrzuć go do miski, w której umieść również makaron. Suszone pomidory pokrój w paseczki i dodaj do sałatki. Wprost do miski pokrusz też ser feta. W małej miseczce zmieszaj oliwę, sok z cytryny, płynny miód, musztardę oraz sól i pieprz. Powstanie gładki i aksamitny sos sałatkowy, który wylej bezpośrednio na przekąskę. Wszystko razem wymieszaj i posyp płatkami migdałowymi (możesz je wcześniej podprażyć na suchej patelni).