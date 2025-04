Sałatka jajeczna z chrzanem to jeden z wielkanocnych hitów. Jajka oraz chrzan to produkty, których nie może przecież zwyczajowo zabraknąć na świątecznym stole. Jeśli chcesz elegancko zaserwować tę przekąskę, możesz umieścić ją na liściach cykorii lub sałaty. Sałatkę jajeczną z chrzanem podaj na śniadanie wielkanocne lub jako przekąskę do uroczystego obiadu.

Oto składniki na sałatkę jajeczną z chrzanem:

6 jaj ugotowanych na twardo,

4-5 łyżek majonezu,

1-2 łyżki chrzanu,

1 łyżeczka nasion kminku (opcjonalnie),

1/2 pęczka natki pietruszki,

1/2 pęczka szczypiorku,

100 g wędzonego boczku,

3 łyżki selera naciowego,

liście cykorii do zaserwowania sałatki.

Jak zrobić sałatkę jajeczną z chrzanem? Boczek wędzony pokrój w kostkę i zrumień na patelni. Odsącz go na ręczniku papierowym. Na desce do krojenia drobniutko posiekaj natkę pietruszki oraz szczypiorek. Część natki odłóż do dekoracji. Pozostałą pietruszkę wsyp do dużej miski razem ze szczypiorkiem.

Jajka pokrój w kostkę i włóż do miski. Do sałatki jajeczne dodaj teraz drobno posiekany seler naciowy. Dosyp nasiona kminku, dołącz boczek, starty chrzan i majonez. Sałatkę jajeczną z chrzanem dopraw solą i pieprzem. Całość wymieszaj. Na talerzu ułóż łódeczki z cykorii i napełnij je porcjami sałatki. Posyp je posiekaną natką.

