Sałatka Cezar to jedna z najbardziej lubianych sałatek z kurczakiem. Według oryginalnej receptury włoskiego kucharza Caesara Cardini przygotowuje się ją z sałaty rzymskiej, grzanek, parmezanu. Kluczem jest łącznik tych składników, czyli sos Worcestershire.

Filet z piersi kurczaka powinien być przygotowany na patelni grillowej z dodatkiem oliwy. Co ciekawe, pierwotna wersja sałatki Cezar nie zawierała mięsa, jednak z czasem okazało się ono niezbędnym składnikiem i zamiennie stosuje się je z boczkiem lub jajkiem.

Spis treści:

Jak zrobić sałatkę Cezar? Najbardziej typowa jest sałatka Cezar z grzankami, kurczakiem i sosem Worchestershire. Podajemy na nią przepis. Możesz, zamiast grillowanej piersi kurczaka, wykorzystać pierś wędzoną. Jednak to nie jedyna wersja tego przepisu. W dalszej części materiału, w części Sałatka à la Cezar podajemy alternatywne wersje: bez majonezu w sosie, sałatkę Cezar z krewetkami i wersję z jajkiem. Warto je przetestować.

Sałatka Cezar – składniki:

1 pierś z kurczaka,

olej do smażenia,

1/2 główki sałaty lodowej lub rzymskiej,

1 główka czosnku,

1 łyżka masła,

100 g sera parmezan lub grana padano,

15 cm bagietki lub ciabatty,

sól,

pieprz.

Sos do sałatki cezar – składniki:

4 łyżki majonezu,

1 łyżeczka musztardy,

1 łyżeczka soku z cytryny (lub octu winnego),

1 mały ząbek czosnku,

1 łyżeczka sosu Worcestershire,

sól i świeżo zmielony czarny pieprz.

Sposób przygotowania:

Filet z piersi kurczaka umyj i osusz, pozbądź się błonek. Pokrój w paski. Grilluj na patelni max. 5 minut z każdej strony, skrapiając mięso oliwą z oliwek. Ostudź. Zabierz się do sosu: połowę główki czosnku przeciśnij przez praskę lub zetrzyj na tarce i dodaj do sosu. Włóż do miski, dodaj majonez, musztardę, sok z cytryny lub ocet winny i sos Worcestershire. Wymieszaj całość i dopraw solą i pieprzem. Umyj sałatę i porwij na kawałki. Osusz i przełóż do salaterki. Zetrzyj ser na tarce i dodaj do sałaty. Przełóż też sos do miski. Do miski przełóż kawałki kurczaka. Pieczywo pokrój w kostkę, wrzucić na suchą patelnię i delikatnie tostuj, mieszając. Zmniejsz ogień do minimum, dodaj łyżkę masła wymieszaną z resztą startego czosnku i mieszaj, aż grzanki pokryją się masłem czosnkowym. Dodaj do sałatki, całość posyp resztą sera.

Przyjmuje się, że średnio kaloryczność sałatki Cezar wynosi 145 kcal w 100 g i 556 kcal w porcji ważącej ok. 385 g. Postanowiliśmy policzyć kaloryczność naszego przepisu.

Oto kaloryczność naszej sałatki Cezar z kurczakiem i grzankami – kalorie:

pierś z kurczaka – około 165 kcal,

lej do smażenia – około 120 kcal,

1/2 główki sałaty lodowej lub rzymskiej – około 50 kcal,

główka czosnku – około 30 kcal,

łyżka masła – około 100 kcal,

100 g sera parmezan lub grana padano – około 400 kcal,

15 cm bagietki lub ciabatty – około 150 kcal,

4 łyżki majonezu – około 400 kcal,

łyżeczka musztardy – około 5 kcal,

łyżeczka soku z cytryny (lub octu winnego) – około 2 kcal,

mały ząbek czosnku – około 5 kcal,

łyżeczka sosu Worcestershire – około 5 kcal.

Suma kalorii w całym przepisie wynosi ok. 1432. Kaloryczność porcji zależy od tego, na ile porcji zostanie podzielona. Oto kaloryczność dla:

2 porcje – ok. 716 kcal,

– ok. 716 kcal, 3 porcje – ok. 477 kcal,

– ok. 477 kcal, 4 porcje – ok. 358 kcal.

Kaloryczność sałatki Cezar bez majonezu, gdy zastąpi się go jogurtem naturalnym zmniejszy się o ok. 360 kcal w całej sałatce, o 180 kcal w porcji przy 2 porcjach, o 120 kcal w porcji przy 3 porcjach i o 90 kcal w porcji przy 4 porcjach.

Kaloryczność sałatki Cezar bez grzanek będzie mniejsza o ok. 150 kcal w całej sałatce przy sosie majonezowym i o ok. 510 kcal w całej sałatce przygotowanej bez majonezu.

Właściwie można powiedzieć, że ilu kucharzy, tyle sałatek Cezar. Niektórzy dodają do niej kawałki ryby, np. anchois, inni zastępują kurczaka szynką parmeńską, modyfikują sos, aby nadać mu np. za pomocą miodu lekko słodką nutkę, albo posypują potrawę kosteczkami sera feta, czy mozzarellą.

Oto modyfikacje klasycznej sałatki Cezar, cieszące się największą popularnością. Pierwsza z nich to klasyczna sałatka Cezar o kaloryczności zmniejszonej poprzez zamianę majonezu na jogurt naturalny. Kolejne modyfikacje to wersja sałatki z krewetkami i kolejna – z jajem.

Sos do sałatki Cezar bez majonezu



Sposób przygotowania sosu jest identyczny jak w oryginalnym przepisie – patrz wyżej.

Sos do sałatki cezar bez majonezu – składniki:

4 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżeczka musztardy,

łyżeczka soku z cytryny (lub octu winnego),

mały ząbek czosnku,

łyżeczka sosu Worcestershire

sól i świeżo zmielony czarny pieprz.

Sałatka Cezar z krewetkami



To wersja dla osób, które nie jedzą mięsa, ale gustują w owocach morza. W oryginalnym przepisie wystarczy zamienić mięso kurczaka na smażone krewetki. Na porcję sałatki dla 4 osób wystarczy 300-400 g krewetek. Reszta składników bez zmian. Podajemy, jak przygotować krewetki przed dodaniem ich do sałatki.

Krewetki obierz, wymieszaj z sokiem z cytryny, drobno posiekanym czosnkiem oraz szczyptą soli i pieprzu. Odstaw w chłodne miejsce na 15-20 minut. Smaż krewetki przez 2-3 minuty z obu stron na rozgrzanym oleju. Przed wrzuceniem ich do sałatki należy je wystudzić.

Przy wykorzystaniu 400 g krewetek zamiast kurczaka kaloryczność sałatki Cezar wzrośnie. 400 g krewetek to ok. 420 kcal, czyli o 255 kcal więcej niż zawiera pierś kurczaka. I o tyle właśnie wzrośnie kaloryczność całej sałatki.

fot. Sałatka Cezar z krewetkami/ Adobe Stock, Gala_Didebashvili

Sałatka Cezar z jajkiem



Istnieje kilka wersji sałatki Cezar z jajkiem. Pierwsza to ta „bogata”, w której do klasycznej sałatki z kurczakiem dodaje się jeszcze gotowane jajko.

Kolejna, jarska, wersja to zamiana w przepisie piersi kurczaka na gotowane jajka. Przykład: jeśli szykujesz sałatkę dla 4 osób, użyj 4 jajek. Po ugotowaniu wystudź je, a potem pokrój je np. w ćwiartki. I delikatnie dodaj do sałatki, najlepiej układając je na jej wierzchu, aby nie rozpadły się w czasie mieszania. Druga opcja to posiekanie drobno jajek i posypanie nimi sałatki. Można też użyć jaj przepiórczych, które są małe i wystarczy je przekroić na połówki.

Jeśli pierś kurczaka wymieni się na 4 korze jaja, kaloryczność sałatki wzrośnie. 4 jaja dostarczają ok. 360 kcal (sprawdź: ile kalorii ma jajko), czyli o 195 kcal więcej w całej sałatce.

Często w sałatce Cezar łączy się jajko z boczkiem. Te dwa składniki dodaje się zamiast kurczaka. Boczek wcześniej się kroi na drobniejsze kawałki i podsmaża. Jeśli do sałatki bez kurczaka, ale z 4 jajami doda się choćby 100 g boczku, kaloryczność sałatki wzrośnie o kolejne ok. 320 kcal.

fot. Sałatka Cezar z jajkiem/ Adobe Stock, elenavah

