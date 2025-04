Sałatka Cezar (zwana też sałatką Cezara) to jeden z kulinarnych klasyków. Ma głęboki smak, a do tego jest prosta w przygotowaniu i nie potrzeba do niej wielu wymyślnych składników. To jedna z najbardziej znanych sałatek z kurczakiem. Do przyrządzenia potrzeba tylko pieczonej piersi z kurczaka, sałaty, soku z cytryny, ostrej musztardy, startego parmezanu, oliwy, sosu sojowego, czosnku, kawałka bagietki, przypraw i kilku innych składników.

Oto składniki na sałatkę Cezar według Kasi Bukowskiej:

sałata rzymska (może być również lodowa),

odrobina soku z cytryny,

1/2 łyżeczki ostrej musztardy,

3-4 fileciki anchois,

1 żółtko,

4 łyżki startego parmezanu plus nieco sera w kawałku,

4 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżka sosu sojowego,

2 ząbki czosnku,

kawałek bagietki,

sól,

pieprz,

upieczona lub usmażona w przyprawach pierś z kurczaka.

Jak zrobić sałatkę Cezar? Sałatę umyj, porwij na kawałki i wrzuć do miski. Teraz przygotuj sos. W wysokim naczyniu umieść żółtko, anchois, ostrą musztardę i sos sojowy. Wszystko razem zblenduj. Dodaj łyżkę sosu z cytryny. Stopniowo dolewaj oliwę, cały czas blendując. Na sam koniec dodaj starty parmezan i pieprz. Efektem będzie sos o konsystencji majonezu.

Sałatę wymieszaj z sosem do sałatki Cezar. Bagietkę pokrój w kostkę i przygotuj z niej grzanki na odrobinie rozgrzanej oliwy. Na gorący tłuszcz wrzuć też posiekany czosnek, smaż razem, aż pieczywo się zrumieni. Grzanki przypraw solą i pieprzem.

Do miski z sosem i sałatą dodaj grzanki, a także podsmażonego w przyprawach i pokrojonego kurczaka. Wierzch sałatki Cezar ozdób wiórkami parmezanu.

