Sałatka z szynką i ananasem

Składniki:

15 dag grubszego makaronu

20 dag gotowanej lub konserwowej szynki

pół puszki ananasa

pół czerwonej papryki

szczypior

15 dag żółtego sera

2 łyżki majonezu

mały ząbek czosnku

sól

pieprz biały

Przygotowanie:

Makaron ugotuj al dente w lekko osolonym wrzątku. Odcedź, przelej zimną wodą, osącz. Szynkę oczyść, pokrój w niedużą kostkę. Plastry ananasa osącz z zalewy, pokrój na kawałki. Jeśli korzystasz z ananasa krojonego kostkę, kostki możesz pokroić drobniej. Paprykę umyj, oczyść z nasion i białych błonek. Pokrój w kostkę. Szczypior opłucz, osusz, posiekaj. Ser pokrój w kostkę lub zetrzyj na dużych oczkach. Przygotowane składniki sałatki wymieszaj. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Majonez rozmieszaj ze zmiażdżonym czosnkiem i łyżką zalewy z ananasa, dodaj do sałatki, wymieszaj.

Gotowana lub wędzona szynka - do jakich potraw?

Wędzona, gotowana szynka to smaczny i pożywny dodatek do wielu potraw. A, że zwykle mamy ją pod ręką nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać ją jako:

dodatek do duszonych warzyw

zup (np. z fasolką szparagową, kapustą)

sycącej sałatki. To ostatnie rozwiązanie jest też szybkie do zrealizowania

tortilli z warzywami

skwarki do pierogów

Inne dodatki do sałatki

Co jeszcze dorzucić do takiej sałatki? Dobrym i niewymagającym pracy dodatkiem będzie żółty ser, kukurydza z puszki, makaron (zwykły lub sojowy) albo ryż. Dla zaostrzenia smaku można też dodać konserwowy ogórek, cebulkę albo ząbek czosnku.

Warto wiedzieć:

Sałatka z ananasem i szynką doskonale sprawdzi się jako lunch. Jednak rozdrobnionych składników nie mieszaj wcześniej z sosem, bo wtedy sałatka szybciej się psuje. Pokrojone składniki i sos zabierz do pracy w oddzielnych pojemnikach i wymieszaj dopiero tuż przed spożyciem.

