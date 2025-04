Sałatka z kiełkami według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na sałatkę z kiełkami:

Reklama

pół pęczka koperku

2 łyżki majonezu

pół szklanki śmietany 18%

szczypta soli

szczypta pieprzu

pół główki sałaty lodowej

pół długiego ogórka

pęczek rzodkiewki

3 jajka ugotowane na twardo

50 g sera feta

2 łyżki pestek słonecznika (uprażonych na suchej patelni)

opakowanie ulubionych kiełków

2 łyżki płatków migdałów (uprażonych na suchej patelni)

Jak zrobić sałatkę z kiełkami?

Koperek siekamy i przekładamy do miseczki. Dodajemy majonez oraz śmietanę. Dokładnie mieszamy do połączenia się składników. Doprawiamy szczyptą soli i pieprzu. Tak przygotowany sos odkładamy na bok i podajemy na sałatce w momencie serwowania potrawy - inaczej zmięknie i będzie nieapetyczna. Sałatę lodową siekamy drobno. Pęczek rzodkiewek kroimy w cienkie plasterki razem z ogórkiem szklarniowym. Jajka ugotowane na twardo dzielimy w ćwiartki. Na ładnym półmisku wykładamy sałatę lodową, kremowy sos koperkowy, posiekane warzywa oraz jajka. Na koniec kruszymy ser feta i posypujemy podprażonymi pestkami słonecznika i płatkami migdałów. Sałatkę posypujemy ulubionymi kiełkami - słonecznika, soi lub buraka. Każdy wariant będzie smakował idealnie. Tak przygotowaną sałatkę możemy również przygotować warstwowo i zapakować na lunch do pracy w słoiku.

Polecamy!

Reklama

Zobacz pomysły na sałatki do słoika! Sprawdź przepisy na sycące sałatki z makaronem!