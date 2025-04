Sycąca kasza jaglana, gryczana lub jęczmienna idealnie smakuje w połączeniu z pieczoną dynia, karmelizowaną cebulą i aromatycznymi orzechami. Sałatkę warto uzupełnić sosem na bazie oliwy z oliwek i płynnego miodu. Sprawdź przepis Kasi Bukowskiej!

Składniki:

kwaśne jabłko

3 łodygi selera naciowego

pęczek natki pietruszki lub kolendry

kilogram dyni pokrojonej w kostkę

2 czerwone cebule

1/4 szklanki orzechów laskowych

1/3 szklanki suszonej żurawiny

3 łyżki oliwy z oliwek

szczypta płatków chili

3 łyżki miodu

szczypta soli

szczypta pieprzu

200 g ugotowanej kaszy

Jak przygotować sałatkę z kaszą i pieczoną dynią?

Dokładnie mieszamy oliwę z oliwek z miodem. Jeżeli nie jest wystarczająco płynny, wstawiamy na parę sekund do mikrofali. Posiekaną cebulę mieszamy z pokrojoną w kostkę dynią. Dodajemy posiekane orzechy laskowe. Wlewamy mieszankę oliwy i miodu. Doprawiamy solą, pieprzem i płatkami chili. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza przez 20-25 stopni Celsjusza. Siekamy drobno natkę i przekładamy do miski z kaszą. Siekamy żurawinę i seler naciowy na mniejsze kawałki. Jabłko kroimy w kostkę i dodajemy. Upieczoną dynię z orzechami i cebulą przekładamy do miski i dokładnie mieszamy. Najlepiej smakuje na ciepło.

