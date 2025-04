Dietetyczna sałatka z pomarańczą według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na dietetyczną sałatkę z pomarańczą:

2 garście rukoli

2 szklanki ugotowanego razowego makaronu

pierś z kurczaka

łyżka stopionego masła

2 pomarańcze

szklanka pomidorków koktajlowych

pół szklanki czarnych oliwek

1-2 łyżki sera gorgonzola

szczypta cynamonu

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić dietetyczną sałatkę z pomarańczą?

Do rondelka wlewamy łyżkę stopionego masła, ścieramy skórkę z wyparzonej pomarańczy i wlewamy wyciśnięty z niej sok. Wsypujemy pół łyżeczki cynamonu i dokładnie wszystko mieszamy. Wkładamy pierś z kurczaka, doprawiamy sola i pieprzem i obtaczamy w marynacie. Dusimy na wolnym ogniu przez 20 minut do miękkości. Do miski na sałatkę wrzucamy ugotowany wcześniej makaron razowy, rukolę, czarne oliwki oraz pokrojone w ćwiartki pomidorki koktajlowe. Następnie obieramy kolejną pomarańczę ze skórki i dokładnie filetujemy segmenty pomarańczy pozbywając się białych membranek. Z pozostałego miąższu na skórkach wyciskamy resztę soku pomarańczowego. Gotową pierś z kurczaka wyjmujemy z rondelka i odkładamy na bok na deskę. Sos powstały z duszenia należy wymieszać z kawałkiem sera gorgonzola do momentu, aż roztopi się. Pierś z kurczaka kroimy w plastry i układamy na wierzchu sałatki. Tuż przed podaniem polewamy wcześniej przygotowanym sosem. Tak przyrządzona sałatka doskonale sprawdzi się jako pomysł na lunch do pracy czy szkoły.

