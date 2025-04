Czas przygotowania: 120 min

Ilość porcji: 8

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1,2 kg kapusty kiszonej

2 duże cebule

8 dag suszonych grzybów

5 ziarenek pieprzu

3 ziarenka ziela angielskiego

3 łyżki oleju

3 łyżki masła

sól

Zasmażka:



2 łyżki masła

1,5 łyżki mąki

Przygotowanie:

1. Grzyby suszone zalej wodą, ugotuj do miękkości, zestaw z ognia.

2. Przestudź, wyjmij grzyby z wywaru i pokrój.

3. Kapustę kiszoną kładź porcjami na deskę i krój na kawałki.

4. Cebulę obierz, opłucz i drobno posiekaj.

5. W dużym garnku rozgrzej olej z masłem, po czym wsyp posiekaną cebulę i mieszając zeszklij na wolnym ogniu.

6. Następnie nałóż do garnka kapustę, dodaj grzyby wraz z wywarem.

7. Włóż przyprawy i duś na wolnym ogniu pod przykryciem, aż kapusta będzie miękka.

8. Przygotuj zasmażkę: na patelni roztop masło, mieszając wsyp do niego mąkę, chwilkę podsmażaj.

9. Dodaj do kapusty. Chwilę podgrzewaj, dopraw solą.

Przepis Roberta Grotkowskiego z "Pani domu"