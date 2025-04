Czas przygotowania: 30 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

pół główki białej kapusty,

połówka papryki czerwonej,

garść zielonej fasolki,

garść kiełków fasoli mung,

2 łyżki oleju rzepakowego,

łyżka oleju sezamowego,

łyżka sosu sojowego,

sól i pieprz,

2 łyżki soku z cytryny,

garść orzechów (pini albo nerkowców).

Reklama

Przygotowanie:

Kapusta po chińsku idealnie sprawdza się do dań mięsnych, ale będzie też świetnym dodatkiem do warzywnych placków, sajgonek czy nawet farszem do wytrawnych naleśników.

Sposób przygotowania:

Kapustę umyj i poszatkuj. Paprykę umyj i pokrój w cienkie paski. Fasolkę ugotuj al dente albo jedynie zblanszuj kilka minut. Warzywa podsmaż na oleju rzepakowym. Dodaj także fasolkę szparagową. Podsmażaj kilka minut na średnim ogniu. Pod koniec smażenia dodaj sos sojowy oraz przyprawy. Zdejmij z ognia, przełóż do miski. Dodaj sok z cytryny, kiełki fasoli Mung, a także olej sezamowy. Na koniec dodaj orzechy - posiekane albo w całości. Gotowa kapusta po chińsku świetnie będzie smakować także z gęstym sosem teriyaki lub sosem słodko-kwaśnym.

Reklama

Czytaj także:

Surówka z papryki i pomidorów

Słodko-kwaśna sałatka z kapusty

Surówki z młodej kapusty