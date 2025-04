Spis treści

Jeden z najłatwiejszych i najczęściej przyrządzanych dodatków do obiadu. Możesz wykorzystać odmianę pekińskiej, włoskiej, czerwonej lub białej kapusty.

Jeżeli chcesz, aby poszatkowane warzywa były bardziej lekkostrawne, wystarczy zanurzyć je na minutę we wrzątku, a następnie zahartować w zimnej wodzie wodzie. Kiszoną kapustę podaj z kminkiem. Połącz ją z marchewką, tartą gruszką, jabłkiem lub suszonymi owocami. Jesteś na diecie i liczysz kalorie? Zastąp sos majonezowy lekkim winegretem.

Klasyczna polska odmiana jest słodka, dlatego najczęściej zestawiana z jabłkiem, gruszką lub rodzynkami. W wersji bardziej wytrawnej z chrzanem, selerem konserwowym lub innymi warzywami korzeniowymi. Zakwaś ją sokiem z cytryny lub pomarańczy lub dodaj ocet jabłkowy. Jeżeli znudziła ci się tarta marchewka, użyj spiralizatora i wykonaj z niej spaghetti z do surówki.

fot. Adobe Stock

Czerwone odmiany okrągłe lub długie zetrzyj na tarce o grubych oczkach i odstaw do zakwaszenia sokiem z cytryny, octem lub musztardą. Smak zaostrzysz surową białą cebula lub szalotką. Ananas oraz inne kwaśne lub cytrusowe owoce sprawdzą się w tym połączeniu.

Jeżeli przygotowywane buraki mają wyczuwalny zapach ziemi po obraniu i wymyciu – dokładnie sprawdź, czy nie pojawiła się pleśń.

Bogaty w żelazo jest najczęściej podawany w tej formie dla osób z chorobą niedokrwienną. Jeżeli masz częste uczucie przemęczenia i krwotoki z nosa to naturalne remedium! Połącz go z gruszką, pleśniowym serem lub tartą marchewką.

Podczas obróbki dokładnie wymyj listki, gdyż tam w szczelinach znajduje się najwięcej piasku oraz drobnych insektów. Smak złagodzisz dodatkiem sosu śmietanowego lub majonezowego.

Wiosenna kompozycja jednych z najsmaczniejszych bulw. Biała jest lżejsza i twardsza niż różowa odmiana. Wybieraj twarde i jędrne okazy do przyrządzenia surówki. Połącz z pietruszką, koperkiem oraz ogórkiem szklarniowym czy gruntowym. Sos winegret, jogurtowy lub śmietana to najlepsze sposoby na jej urozmaicenie. Jeżeli chcesz, aby w surówce zachowały świeżość jak najdłużej, przed pokrojeniem obetnij zielone końcówki i trzymaj w wodzie w lodówce.

fot. Adobe Stock

Należy pamiętać o dwóch zasadach, które pozwolą na zachowanie i przyswajanie jak największej ilości witamin i mikroelementów:

Dodawaj zdrowe tłuszcze – olej rzepakowy, z pestek winogron lub dyni. Zrób na ich bazie dressing, który pozwoli przyswoić witaminę A z marchewki. Awokado to doskonałe źródło kwasów omega-3 i 6, które stanowi bazę do guacamole, które może urozmaicić każdą surówkę.

Nowalijki pod kontrolą – sprawdzaj miejsce, z którego pochodzą. Ilość oprysków oraz innych szkodliwych substancji sprawia, ze bomba witaminowa przeradza się w toksyczny koktajl. Wybieraj warzywa od lokalnych, sprawdzonych gospodarstw z certyfikatami ekologicznymi.

Najlepsze zestawienia do ryby:

Wszystkie surówki na bazie owoców cytrusowych – pomarańczy, cytryn i grejpfrutów podkreślają smak dorsza, łososia lub pstrąga. Bazą może być kapusta kiszona lub biała z dużą ilością pietruszki lub koperku.

Te dobrze komponują się z mięsem:

Poszatkowana włoska kapusta lub prosta kompozycja z marchwi i soku z cytryny to podstawowe zestawienia. Do karkówki wybierz pokrojoną w paski słodką paprykę i ogórki. Mizeria ogórkowa to dobry pomysł do szaszłyków lub kotletów mielonych.

