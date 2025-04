Sos winegret w podstawowej wersji jest trudno zepsuć. To kulinarna baza składająca się z kilku składników, ale łatwo potknąć się i popełnić błąd, jeśli któryś z nich będzie kiepskiej jakości. Sos winegret doskonale komponuje się z sałatkami na bazie chrupkiej roszponki, sałaty lodowej czy np. z sałatką grecką. Podkreśla smak przystawek i pozostawia w ustach intrygujący słodko-kwaśny akcent. Warto urozmaicić go dodatkami lub przygotowywać na kilka sposobów. Poniżej nasze sprawdzone przepisy na to, jak zrobić sos winegret.

Nie ma łatwiejszego przepisu na klasyczny sos winegret, niż ten. Pasuje do wielu sałatek, ale możesz nim polać także ciepłe grzanki albo wykorzystać do udekorowania talerza.

Składniki:

1 łyżka soku z cytryny,

4 łyżki oliwy z oliwek tłoczonej na zimno,

1 łyżeczka musztardy (opcjonalnie),

szczypta soli morskiej,

szczypta świeżo zmielonego czarnego pieprzu.

Sposób przygotowania:

Do miseczki wlej sok z cytryny, dodaj sól oraz opcjonalnie musztardę. Wymieszaj. Dodaj oliwę, mieszaj składniki do połączenia. Dopraw świeżo zmielonym czarnym pieprzem.

fot. Jak zrobić klasyczny sos winegret/Adobe Stock, fahrwasser

Winegret z octem winnym ma nieco bardziej intensywny, kwaskowaty posmak, ale dzięki temu podbija smak sałatek i potraw. Sprawdza się idealnie w letnich przekąskach.

Składniki:

1 łyżka octu winnego,

3 łyżki oliwy z oliwek,

szczypta soli,

świeżo zmielony czarny pieprz.

Sposób przygotowania:

Do miseczki wlej ocet winny i dodaj sól. Mieszaj do momentu, aż sól się rozpuści i dodaj oliwę. Wymieszaj, aż składniki się połączą i dopraw świeżo zmielonym pieprzem.

fot. Jak zrobić sos winegret z octem winnym/Adobe Stock, elena_hramowa

Sos winegret z dodatkiem musztardy i miodu jest nieco gęstszy, ale stanowi świetny dodatek do sałatek, grzanek, a także wielu innych potraw. Możesz go użyć także jako marynaty albo sosu do pieczonych ziemniaków.

Składniki:

2 łyżka soku z cytryny,

1 łyżeczka musztardy,

1 łyżka miodu,

4 łyżki oliwy z oliwek,

szczypta soli morskiej,

świeżo zmielony czarny pieprz.

Przygotowanie:

Do miseczki wlej sok z cytryny i i dodaj sól oraz musztardę. Mieszaj, aż sól się rozpuści. Połącz składniki i oprósz pieprzem. Dodaj miód musztardę i mieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji. Na końcu dodaj oliwę. Wymieszaj lub wstrząśnij, jeśli przygotowujesz winegret w słoiczku.

fot. Jak zrobić sos winegret z musztardą i miodem/Adobe Stock, cherryandbees



Dressing to sos na bazie kremowej śmietany, majonezu, jogurtu greckiego lub zgniecionego awokado. To rodzaj dodatku, który pokrywa mięso lub surowe czy pieczone warzywa. Jest gęsty i gładki. Sos pełni inną funkcję. Winegret przygotowujesz na bazie oleju oraz odczynnika kwaśnego, w tym soku z cytryny lub octu. Dodajesz go tuż przed podaniem sałatki. Przepływa przez warstwy sałaty lodowej lub rzymskiej i nawilża poszczególne składniki.

Sól i cukier . Rozpuść te dwa składniki w soku z cytryny lub pomarańczy. Dodaj przed wlaniem oliwy z oliwek lub oleju. W przeciwnym razie nie rozpuszczą się i pozostaną grudki.

. Rozpuść te dwa składniki w soku z cytryny lub pomarańczy. Dodaj przed wlaniem oliwy z oliwek lub oleju. W przeciwnym razie nie rozpuszczą się i pozostaną grudki. Oliwa z oliwek . Extra virgin to ta, której szukasz. Jeżeli chcesz przygotować tradycyjny winegret, postaraj się użyć dobrej jakości oliwy. Wpływa ona nie tylko na smak, ale także na gładkość sosu.

. Extra virgin to ta, której szukasz. Jeżeli chcesz przygotować tradycyjny winegret, postaraj się użyć dobrej jakości oliwy. Wpływa ona nie tylko na smak, ale także na gładkość sosu. Ocet . Wybierz pomiędzy octem jabłkowym, winnym lub balsamicznym. W przypadku ryżowego może okazać się, że jego aromat nie będzie komponował się z resztą dania. Ten ostatni jest jednym z gęstszych i słodszych, dlatego jeżeli zależy ci, aby sos nie skapywał za szybko z liści sałaty, wybierz ten rodzaj.

. Wybierz pomiędzy octem jabłkowym, winnym lub balsamicznym. W przypadku ryżowego może okazać się, że jego aromat nie będzie komponował się z resztą dania. Ten ostatni jest jednym z gęstszych i słodszych, dlatego jeżeli zależy ci, aby sos nie skapywał za szybko z liści sałaty, wybierz ten rodzaj. Zakwaszenie . Dodatkowej gęstości nada świeżo wyciśnięty sok z cytryny lub limonki. Nie zastępuj go gotowym substytutem lub kwaskiem cytrynowym. Pektyny zawarte w owocu zwiążą całość

. Dodatkowej gęstości nada świeżo wyciśnięty sok z cytryny lub limonki. Nie zastępuj go gotowym substytutem lub kwaskiem cytrynowym. Pektyny zawarte w owocu zwiążą całość Blender. Chcąc uzyskać najlepsze wyniki użyj go, aby zmiksować oliwę z octem na najwyższych obrotach. Dodatkowo pamiętaj, aby składniki były w temperaturze pokojowej, co znacznie ułatwi połączenie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.11.2019

