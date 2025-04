Kapusta na słodko sprawdza się nie tylko do obiadów, ale do wszystkich ciepłych potraw. Możesz podawać ją razem z warzywnymi plackami, albo jeść na chlebie jak pastę kanapkową. Idealnie podkreśli też smak grillowanego mięsa. Zobacz, jak przygotować perfekcyjną kapustę na słodko.

Biała kapusta to prawdziwe bogactwo witamin i minerałów. Zawiera spore ilości witaminy C oraz witamin z grupy B. Jest też źródłem kwasu foliowego. Jest co prawda warzywem wzdymającym, niemniej jednak jej właściwości sprawiają, że poprawia odporność i pomaga poprawiać pamięć. Mówi się także, że biała kapusta pomaga zwalczyć kaca, dlatego w wersji na ciepło i z dodatkiem cukru będzie prawdziwym remedium na poranne poimprezowe dolegliwości.

fot. Kapusta na słodko/Adobe Stock, Ildi

Do przygotowania tej pysznej przekąski potrzebujesz tylko kilku składników. Pamiętaj, że im starszą kapustę wybierzesz, tym więcej będzie potrzebowała czasu, aby zmięknąć.

Składniki:

główka białej kapusty,

średnia cebula,

100 g margaryny,

2 łyżki cukru,

sól i pieprz,

majeranek.

Sposób przygotowania:

Kapustę umyj, poszatkuj i przełóż do garnka. Zalej wodą i zagotuj. Gotuj ok. 30 minut, aż kapusta będzie miękka. Odcedź i odłóż na sito. Cebulę obierz i pokrój w drobną kostkę. Na patelni rozpuść margarynę (możesz też użyć masła), a następnie podsmaż cebulkę. Kiedy się zeszkli, dodaj cukier. Smaż jeszcze przez chwilę, a potem dodaj kapustę i od razu wymieszaj, aby nic się nie przypaliło. Dopraw solą, pieprzem i majerankiem. Gotowa kapusta na słodko może być podawana na ciepło i zimno.

