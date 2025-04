Jaka jest idealna sałatka na lato? Lekka, kolorowa i orzeźwiająca. Letnie sałatki powinny składać się z sezonowych warzyw i owoców. Poza tym, że to niezastąpiony dodatek do dania głównego, to jeśli dodasz do niej ser, grillowaną pierś z kurczaka albo rybę, taka sałatka może stanowić samodzielne, lekkostrawne i pyszne danie na upały.

Spis treści:

Idealne sałatki na lato mają kilka wspólnych cech. Przede wszystkim ich głównym elementem są sezonowe, świeże warzywa i owoce, które są latem łatwodostępne i pełne witamin. Warto mieszać ze sobą różne warzywa i owoce, tworząc własne kompozycje smakowe i idealne sałatki na lato. Do każdej sałatki na lato warto dodać też źródło białka i tłuszczu, by dopełnić posiłek i ułatwić wchłanianie witamin. Prawdziwie letni charakter nadadzą sałatce orzeźwiające dodatki smakowe, np. mięta i skórka cytryny. Oto kilka elementów, które warto włączyć do idealne skomponowanej letniej sałatki:

Sezonowe letnie warzywa pełne witamin i antyoksydantów: sałata, rzodkiewki, kalarepa, szparagi, pomidory, ogórki, botwinka, brokuły, cukinia, kalafior, papryka, bakłażan.

pełne witamin i antyoksydantów: sałata, rzodkiewki, kalarepa, szparagi, pomidory, ogórki, botwinka, brokuły, cukinia, kalafior, papryka, bakłażan. Odżywcze strączki dostarczające białka i zapewniające sytość po sałatce: bób, zielony groszek, fasolka szparagowa, młoda fasola jaś.

dostarczające białka i zapewniające sytość po sałatce: bób, zielony groszek, fasolka szparagowa, młoda fasola jaś. Letnie owoce przełamujące smak sałatki: truskawki, czereśnie, borówki, porzeczki, morele, brzoskwinie, arbuz, agrest, melon, nektarynki, maliny, winogrona.

sałatki: truskawki, czereśnie, borówki, porzeczki, morele, brzoskwinie, arbuz, agrest, melon, nektarynki, maliny, winogrona. Źródło białka, które powoduje, że letnia sałatka jest pełnowartościowym posiłkiem: grillowana pierś z kurczaka, halloumi, dressing z jogurtu, mozzarella, strączki, wędzony łosoś lub makrela, jajko.

które powoduje, że letnia sałatka jest pełnowartościowym posiłkiem: grillowana pierś z kurczaka, halloumi, dressing z jogurtu, mozzarella, strączki, wędzony łosoś lub makrela, jajko. Ożywiające i orzeźwiające dodatki smakowe : świeże zioła (mięta, bazylia, melisa, koperek, kolendra), marynowany pieprz, kapary, suszone pomidory, oliwki, skórka cytryny.

: świeże zioła (mięta, bazylia, melisa, koperek, kolendra), marynowany pieprz, kapary, suszone pomidory, oliwki, skórka cytryny. Źródło zdrowego tłuszczu, by witaminy z letniej sałatki się wchłonęły: dressingi z oliwy z oliwek, zdrowych olejów, soku z cytryny, octu jabłkowego, miodu, musztardy, awokado, pestki, orzechy i ziarna.

Wykorzystując wymienione elementy sałatki, możesz samodzielnie stworzyć idealną kompozycję sałatki na lato, która spełni twoje oczekiwania. Pamiętaj, że możesz korzystać ze świeżych warzyw i owoców, lub np. je ugrillować, by wydobyć z nich ciekawy smak.

Ta lekka sałatka z brzoskwiniami i mozzarellą jest obecnie hitem na TikToku. W naszej interpretacji wiralowego przepisu dodajemy do niej ogórka i płatki migdałowe, ale śmiało eksperymentuj z innymi dodatkami, np. z pomidorami, grillowaną cukinią, a nawet gotowanym bobem.

Składniki:

2 brzoskwinie,

kulka mozzarelli,

50 g rukoli, roszponki lub innej dowolnej sałaty,

ogórek gruntowy,

20 g płatków migdałowych,

łyżeczka sosu balsamicznego.

Sposób przygotowania:

Brzoskwinie obierz, wyciągnij z nich pestki i pokrój w plastry. Ogórka pokrój w plastry. Porwij mozzarellę na małe kawałki. Na płaskim talerzu umieść sałatę, brzoskwinie, ogórka i mozzarellę. Polej sałatkę na lato sosem balsamicznym i posyp płatkami migdałowymi.

fot. Sałatka na lato z brzoskwiniami i mozzarella/ Adobe Stock, Anjelika Gretskaia

Oto przepis na letnią sałatkę warzywną, który możesz dowolnie zmodyfikować, by wykorzystać warzywa, którymi akurat dysponujesz. To świetny dodatek do letniego obiadu, ale też dobra sałatka na grilla.

Składniki:

2 sałaty rzymskie (albo dowolna ulubiona),

2 garście kolorowych pomidorków koktajlowych,

1 ogórek,

pęczek rzodkiewki,

1 mała czerwona cebula,

1 łyżeczka suszonego oregano,

1 łyżeczka suszonej bazylii,

6 łyżek oliwy z oliwek,

1/2 soku z cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa dokładnie umyj. Przygotuj sos: do miseczki wlej oliwę z oliwek i połącz ją z sokiem z cytryny, bazylią, oregano, solą i pieprzem. Sałatę porwij, pomidorki przekrój na pół, ogórka pokrój w plasterki, a cebulę w cienkie piórka. Warzywa wyłóż na talerz i polej sosem. Letnią sałatkę warzywną możesz podawać z małymi kulkami sera mozzarella i świeżym pieczywem.

fot. Warzywna sałatka na lato/ Adobe Stock, baibaz

Sałatki na lato to też różne lekkie sałatki na grilla. Ta letnia sałatka z arbuzem, serem feta i orzeźwiającym dressingiem z limonki i sosu balsamicznego, doskonale pasuje do grillowanych potraw.

Składniki:

1/2 arbuza,

100 g rukoli,

1 czerwona cebula,

sok z 1 limonki,

50 g sera feta,

sos balsamiczny,

3 łyżki oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Pokrój arbuza tak, aby otrzymać zgrabne trójkąty. Wrzuć go na 2-3 minuty na grilla. Na talerzu wyłóż umyte wcześniej liście rukoli i zgrillowane plastry arbuza. Dodaj czerwoną cebulą pokrojoną w cienkie piórka i pokruszony ser feta. Całość skrop sokiem z limonki i sosem balsamicznym.

fot. Letnia sałatka na grilla z arbuzem/ Adobe Stock, sveta_zarzamora

Szukasz bardziej sycącej sałatki na lato? Postaw na tę sałatkę z jajkiem, łososiem i awokado. Dodatkowo możesz dodać dowolne warzywa. Pasują tu np. pomidory, ogórki i różne rodzaje sałaty.

Składniki:

100 g łososia wędzonego na zimno,

garść roszponki,

1 awokado,

1 jajko,

1 łyżka musztardy dijon,

1/2 soku z cytryny,

1 ogórek,

1 łyżeczka miodu,

kilka łyżek sosu sojowego,

kilka orzechów nerkowca,

wybrane kiełki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania sosu: do miseczki wlej oliwę z oliwek, dodaj musztardę, miód, sok z cytryny, sol i pieprz. Łososia pokrój w kostkę lub na plasterki i zalej na kilka minut sosem sojowym. Jajko ugotuj na twardo. Wszystkie warzywa dokładnie umyj. Na talerz wyłóż roszponkę i pokrojonego w długie paski ogórka. Awokado przekrój na pół, wyjmij pestkę i delikatnie „wzrusz" miąższ. Skrop sokiem z cytryny, aby nie sczerniało (możesz też obrać je ze skórki i pokroić w pasterki). Dodaj łososia, jajko przekrojone na pół, orzechy nerkowca, kiełki i całość polej zrobionym wcześniej sosem. Letnia sałatka z jajkiem nie wymaga żadnych dodatków - stanowi samodzielne, pyszne i pożywne danie.

fot. Letnia sałatka z jajkiem/ Adobe Stock, M. studio

Ta sałatka na lato z kurczakiem może stanowić twój letni lunch, obiad, lub kolację. Jest wyjątkowa dzięki wyrazistemu dressingowi. Kurczaka do letniej sałatki możesz ugrillować lub usmażyć.

Składniki:

​ kilka pomidorków koktajlowych,

kilka pomidorków koktajlowych, 100 g rukoli,

2 kromki białego pieczywa,

1 pierś z kurczaka,

50 g parmezanu,

100 g jogurtu greckiego,

1 łyżka musztardy francuskiej,

1 ząbek czosnku,

1/2 soku z cytryny,

4 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

olej roślinny do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Przygotuj marynatę do kurczaka - oliwę wymieszaj ze słodką papryką, solą i pieprzem i dokładnie natrzyj nią mięso. Wstaw do lodówki na godzinę. Chleb pokrój w kostkę, skrop oliwą i podsmaż na suchej patelni przez 3-4 minuty, aż staną się chrupkie i rumiane. Przygotuj sos do sałatki: jogurt grecki wymieszaj z sokiem z cytryny i musztardą. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, dopraw solą i pieprzem. Na grillową patelnię wlej łyżkę oleju roślinnego i smaż kurczaka po 2-3 minuty z każdej strony, aż będzie złocisty. Na talerz wyłóż liście rukoli, pomidorki koktajlowe przekrojone na pół i mięso pokrojone w kostkę. Całość letniej sałatki polej wcześniej przygotowanym sosem (świetnie sprawdzi się również winegret) i posyp grzankami.



fot. Letnia sałatka z kurczakiem/ Adobe Stock, timolina

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 11.06.2014. Wykorzystano fragmenty tekstu Małgorzaty Machnickiej.