Przepis na zakwas z buraków siostry Anastazji, który możesz wykorzystać do picia oraz jako bazę do świątecznego barszczu

Zakwas z buraków siostry Anastazji idealnie sprawdzi się jako aromatyczna i idealnie kwaśna baza do barszczu czerwonego, ale z powodzeniem możesz go także pić. Wystarczy już 50 ml dziennie, aby poprawić odporność i wzmocnić pracę układu pokarmowego. Wystarczy tylko kilka składników i trochę cierpliwości, aby go przygotować.