Jeśli nigdy nie robiłaś syropu z forsycji, czas naprawić ten błąd. Jego wykonanie jest bardzo proste, a korzyści płynące z jego picia znakomicie zrekompensują ci czas, jaki na niego poświęcisz. Najbardziej czasochłonne jest zbieranie kwiatów, ale ich obróbka jest błyskawiczna. Jedynie zwiększenie trwałości syropu zajmuje sporo czasu, ale nie wymaga stania przy kuchni.

Przepis na syrop z forsycji z cukrem

Oto receptura na trwały syrop z kwiatów forsycji, który wytrzyma aż do jesieni i zimy, o ile nie zużyjesz go szybciej. Możesz go stosować także do gorących napojów, bo nie straci swoich właściwości.

Składniki:

2 szklanki kwiatów forsycji (świeżo zebrane, czyste, najlepiej z dala od dróg)

1 litr wody,

sok z 1 cytryny,

500–700 g cukru (biały lub trzcinowy).

Sposób przygotowania:

Zbierz kwiaty – najlepiej w suchy, słoneczny dzień, rano lub przed południem. Przepłucz je delikatnie (opcjonalnie, jeśli masz pewność co do czystości, możesz pominąć). Zalej kwiaty wrzątkiem i odstaw pod przykryciem na 24 godziny. Po tym czasie odcedź napar przez gazę lub drobne sitko. Dodaj cukier i sok z cytryny, zagotuj całość i mieszaj aż cukier się rozpuści. Gotowy, gorący syrop przelej do wyparzonych słoików lub butelek. Zakręć i odstaw do góry dnem, aż ostygną. Przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu. Jeśli go zapasteryzujesz, a możesz to zrobić, syrop może stać w chłodnym ciemnym miejscu nawet kilka miesięcy.

Przepis na syrop z forsycji z miodem

Ten przepis pozwala przygotować jeszcze zdrowszy syrop z kwiatów forsycji, bo zamiast cukru, wykorzystasz miód. Aby nie stracił on swoich właściwości, nie można syropu gotować i nie warto dodawać go do gorących napojów.

Składniki:

2 szklanki kwiatów forsycji,

150 ml miodu wielokwiatowego,

0,5 litra wody,

3 cytryny.

Sposób przygotowania:

Zalej kwiaty forsycji wrzątkiem i zostaw do ostygnięcia. Przecedź napar przez sitko. Do płynu dodaj miód i sok z cytryny, i mieszaj, aż całkowicie rozprowadzisz miód. Przelej do butelki lub słoika, zakręć i przechowuj w lodówce do 2 tygodni.

Syrop z forsycji z dodatkiem miodu, fot. Adobe Stock, Aneta

Zalety syropu z forsycji

Syrop z forsycji to nie tylko naturalny i aromatyczny dodatek do herbaty czy wody. To również domowy środek wspierający zdrowie, który wykorzystuje prozdrowotne właściwości kwiatów forsycji (Forsythia suspensa). Roślina ta od wieków używana jest w medycynie naturalnej, zwłaszcza w tradycyjnej medycynie chińskiej.

Przypisuje się jej działanie:

wzmacniające odporność,

przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne,

przeciwzapalne,

wzmacniające naczynia krwionośne,

ułatwiające przyswajanie kolagenu.

Jak stosować syrop z forsycji?

Profilaktycznie warto wypijać 1-2 łyżki dziennie, ale dzieciom wystarczy 1-2 łyżeczki. Jeśli już dopadnie cię infekcja, wtedy możesz 2-3 razy dziennie przyjmować po 1 łyżce syropu, a dziecku podawać 2-3 razy dziennie po 1 łyżeczce. Najlepiej dodać do letniej herbaty lub wody i pić małymi łyczkami.

Syropu z forsycji lepiej nie podawać przy alergii na rośliny z rodziny oliwkowatych (choć rzadko występuje), cukrzycy oraz w ciąży i podczas karmienia piersią oraz dzieciom poniżej 3. roku życia.

