Na miodek majowy potrzeba zebrać ładne i dorodne, rozwinięte kwiaty mniszka lekarskiego. Najlepiej zbierać je przed południem do bawełnianej lub lnianej torby. W plastikowej mogą się zaparzyć, co nie jest wskazane. Zbierak kwiaty z miejsc oddalonych od dróg, aby nie były narażone na działanie spalin i nie zawierały szkodliwych substancji.

Reklama

Przepis na najlepszy miodek majowy z mniszka

Oto niezbędne składniki, z których zrobisz pyszny i zdrowy miodek majowy:

400 g kwiatów mniszka lekarskiego,

1 kg cukru,

1 cytryna,

1 litr wody.

Sposób przygotowania:

Po przyniesieniu kwiatów do domu, rozłóż je na lnianych ściereczkach w jednej warstwie i zostaw na ok. 30 minut. To czas potrzebny, aby z kwiatów uciekły żyjątka, które dotąd je zamieszkiwały. Możesz kwiaty wystawić na balkon lub taras, ale nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie słońca. Opłucz kwiaty, odetnij łodyżki, jeśli takowe przy nich zostały i wrzuć kwiaty do garnka. Zalej gorącą wodą, zagotuj i gotuj na niewielkim ogniu przez ok. 20 minut. Na 5 minut przed końcem gotowania dodaj wyszorowaną i pokrojoną w plastry cytrynę. Przykryj i odstaw na 24 h. Przecedź przez sito do innego garnka i odciśnij kwiaty. Dodaj cukier, zagotuj, mieszając, aby się rozpuścił. Gotuj 2-3 godziny, co jakiś czas mieszając. Całość powinna wyraźnie zgęstnieć, aby powstała konsystencja lejącego się miodu. Po wystudzeniu przelej do wyparzonych słoików, zakręć i postaw do góry dnem na czas stygnięcia. Gotowe.

Aby przygotować miodek majowy na każde 100 kwiatów użyj 250 ml wody i cukru, fot. Adobe Stock, Madeleine Steinbach

Jak stosować miodek majowy z mniszka lekarskiego?

W celach prozdrowotnych warto każdego dnia sięgać po 2-3 łyżeczki miodku z mniszka. Jest świetnym zamiennikiem cukru do napojów - można dodawać go do herbaty lub kawy. Sprawdzi się też jako dodatek do placuszków lub naleśników ale pysznie smakuje też na kromce chleba.

Właściwości zdrowotne miodku majowego z mniszka

Prozdrowotne właściwości mniszka lekarskiego są znane od lat. Miodek z mniszka to słodki wyciąg z kwiatów mlecza, które zawierają wiele cennych składników o działaniu:

przeciwutleniającym,

antybakteryjnym,

wspierającym trawienie i wątrobę,

wzmacniającym odporność,

łagodzącym kaszel i infekcje,

moczopędnym.

Należy jednak pamiętać, że ze względu na zawartość cukru, miodek majowy dostarcza sporo kalorii i węglowodanów prostych.

Ze względu na częsty nadmiar kalorii i cukrów w diecie, trzeba miodek majowy z głową wkomponowywać w jadłospis, aby nie przybierać na wadze i nie wywoływać gwałtownych skoków cukru we krwi. Dlatego np. miodek majowy będzie doskonałym dodatkiem do dań zawierających białko, tłuszcz i produktów bogatych w błonnik, które spowalniają wchłanianie cukru do krwi – naleśników razowych z białym serem, razowego pieczywa, placuszków z cukinii itp.

Czytaj także: