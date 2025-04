Szczaw na zimę warto przygotowywać w pełni sezonu, gdy jest intensywnie zielony i jędrny. Przed jego przygotowywaniem warto zadbać o słoiki idealnej wielkości - nie powinny być zbyt duże. Najlepiej sprawdzą się takie o pojemności 200 ml - z takiej porcji przygotujesz zupę dla 4 osób.

Przepis na szczaw na zimę do słoików

Składniki:

4 pęczki świeżego szczawiu,

2 łyżeczki soli,

50 ml wody.

Sposób przygotowania:

Szczaw dokładnie umyj, oderwij łodygi i zniszczone liście. Osusz na ręczniku papierowym lub ściereczce i drobno pokrój. Do garnka przełóż szczaw, zalej go wodą i dodaj sól. Gotuj na małym ogniu przez 10 minut, co jakiś czas mieszając. Jeszcze gorący szczaw przełóż do wyparzonych wcześniej słoików. Szczelne je zakręć i ustaw do góry dnem do wystudzenia. Tak zawekowany szczaw na zimę możesz przechowywać przez kilka miesięcy.

fot. Szczaw na zimę/Adobe Stock, Elena Fetisova

Inne sposoby przechowywania szczawiu na zimę

Szczaw na zimę możesz również zblanszować - dokładnie opłucz liście szczawiu i osusz na ściereczce. Posiekaj i wrzuć na minutę na osolony wrzątek.

Gorący szczaw odciśnij z nadmiaru wody i przełóż do wyparzonych słoików. Na wierzch wlej po łyżce oleju roślinnego. Słoiki zakręć i odstaw do góry dnem do całkowitego wystudzenia.

Szczaw na zimę możesz również zamrozić - to tak samo proste, jak mrożenie botwiny. Wystarczy umyte liście szczawiu osuszyć i przełożyć do woreczków strunowych. Nie krój ich zbyt drobno i staraj się nie układać ich zbyt ciasno, między liśćmi powinno zostać nieco wolnej przestrzeni.

