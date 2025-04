Nagietek jest wszechstronną rośliną o działaniu leczniczym. Stosuje się go w walce z chorobami skóry, przeziębieniem oraz dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Związki obecne w roślinie mają działanie m.in. przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. Syrop z nagietka jest nie tylko dobrym środkiem na poprawę odporności i infekcje, ale sprawdzi się również w kuchni jako składnik wielu dań i napojów.

Przepis na syrop z nagietka

Do przygotowania syropu wykorzystuje się kwiaty nagietka. Roślina kwitnie od czerwca do września, dlatego jeśli potrzebujemy syropu w innym okresie, możemy wykorzystać suszone kwiaty.

Składniki:

0,5 kubka suszonych kwiatów nagietka (lub dwa razy więcej świeżych kwiatów, jeśli nimi dysponujesz),

250 ml wody,

250 ml miodu.

Przygotowanie:

Zacznij od przygotowania naparu z nagietka. W tym celu kwiaty zalej wrzącą wodą i zaparzaj pod przykryciem przez 20-60 minut. Następnie odcedź zioła. Dodaj do naparu miód i lekko podgrzej tak, aby miód mógł się rozpuścić. Przelej gotowy syrop do słoiczków lub butelek.

Tak przygotowany syrop nagietkowy możesz przechowywać w lodówce do 2-3 tygodni.

Zaskakujące połączenia. Do czego dodawać syrop z nagietka?

Chociaż głównym zastosowaniem syropu z nagietka jest picie niewielkich jego ilości w celach leczniczych i profilaktycznych, to miksturę można dodawać do wielu potraw i napojów, aby urozmaicić ich smak i wzbogacić o cenne składniki. Właściwie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie dodajesz miód lub syrop klonowy, do dań słodkich i wytrawnych.

Syrop z nagietka może więc stanowić składnik:

herbaty, lemoniady, wody z cytryną zamiast cukru,

zamiast cukru, ziołowych naparów (np. z imbiru, tymianku, mięty, rumianku),

(np. z imbiru, tymianku, mięty, rumianku), owocowych smoothie i koktajli – smak syropu nagietkowego dobrze komponuje się z egzotycznymi nutami, dlatego śmiało łącz go z mango, pomarańczą, limonką lub bananem, a także przyprawami: imbirem, kardamonem czy wanilią,

– smak syropu nagietkowego dobrze komponuje się z egzotycznymi nutami, dlatego śmiało łącz go z mango, pomarańczą, limonką lub bananem, a także przyprawami: imbirem, kardamonem czy wanilią, naleśników i pancake'ów – do polewania zamiast syropu klonowego,

– do polewania zamiast syropu klonowego, lodów,

owsianki , muesli, granoli,

, muesli, granoli, dressingów do sałatek – zastąpi miód lub syrop klonowy,

– zastąpi miód lub syrop klonowy, marynaty do mięs duszonych, pieczonych, z grilla,

duszonych, pieczonych, z grilla, marynaty do warzyw (pieczonych, grillowanych),

marynaty do tofu lub halloumi.

Przepis na dressing do sałatek z syropem z nagietka

Aby zrobić pyszny słodko-ziołowy dressing do sałatek, połącz dokładnie składniki:

2 łyżki syropu z nagietka,

5 łyżek oliwy z oliwek,

2 łyżki octu jabłkowego, octu balsamicznego albo soku z limonki/cytryny,

szczypta soli,

opcjonalnie: ząbek czosnku (przeciśnięty przez praskę), 1 łyżka musztardy.

Dressing na bazie syropu nagietkowego można stosować do różnorodnych sałatek: zarówno tych z mięsem (jak klasyczna sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem), jak i bezmięsnych (np. sałatka z burakiem, kozim serem i gruszką lub letnia sałatka z truskawkami, fetą, miętą i liśćmi szpinaku). Doda im słodkości i lekko ziołowego aromatu. A co więcej, cennych składników na odporność i nie tylko.

