O zaletach kiszonek nie trzeba rozprawiać szczególnie długo – są bogate w witaminy, wspomagają metabolizm, a także pomagają utrzymać organizmowi równowagę. Kiszonki, choć kojarzą się przede wszystkim z ogórkami i kapustą, to o wiele szerszy zakres pysznych potraw.

Dlaczego warto zajadać się kiszonkami?

Prócz najbardziej popularnych ogórków i kapusty, kiszeniu możemy poddać właściwie wszystkie owoce i warzywa, spośród których każde będzie bogactwem wartości odżywczych. Kiszenie nie tylko konserwuje żywność, ale także ułatwia jej trawienie, wspomaga metabolizm, a nawet łagodzi alergie i nietolerancje pokarmowe. Uważa się także, że kiszonki mogą nawet zmniejszać ryzyko raka – same plusy! Nie jesteś entuzjastą ogórków i kapusty? Wypróbuj przepis na kiszoną kalarepę z koperkiem!

Kiszona kalarepa z koperkiem – jak przygotować?

Kiszona kalarepa z koperkiem jest nie tylko pyszna, ale także wzmacnia odporność, ułatwia trawienie i jest bogatym źródłem witamin. Przygotowanie kiszonej kalarepy z koperkiem zajmuje kilka minut (prócz kiszenia). Składniki potrzebne do jej przygotowania to:

3 kalarepy

1,5 łyżeczki ziaren żółtej gorczycy

garść siekanego koperku

2 łyżki soli morskiej

500 ml wody

litrowy słój.

Pokrojoną w grube słupy kalarepę włóż do słoja i dodaj gorczycę i koperek, pozostawiając około 5 cm odstępu od krawędzi. Sól rozpuść w pół litrze wody, a następnie wlej do słoja. Zakręć go, jednak lekko. Po około 3 dniach sprawdź smak kalarepy: jeśli będzie odpowiedni, zakręć słój szczelnie na kolejne kilka dni. Kiszoną kalarepę zjedz w ciągu miesiąca.

Ten oraz więcej przepisów na niecodzienne kiszonki znajdziesz w książce „Tylko kiszonki” autorstwa Fern Green – szefowej kuchni, która swoimi pomysłami dzieli się w swoich licznych książkach kulinarnych. Patronat nad tą pozycją objął portal Polki.pl.

