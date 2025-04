Sos pieczarkowy przygotowywany na bazie zwykłych lub brązowych pieczarek to aromatyczny dodatek do mięs, makaronów lub sałatek. Ciekawie łączy się z kremową śmietanką, jogurtem greckim lub masłem. Sos pieczarkowy możemy wzmocnić przez dodatek czosnku, który nieco zmieni charakter sosu. Sprawdź nasze przepisy na sos pieczarkowy!

Sos pieczarkowy do makaronu: przepis

Oto składniki na sos pieczarkowy do makaronu:

30 g masła

łyżka oliwy z oliwek

średnia cebula

ząbek czosnku

3 -4 pieczarki

5 łyżek wina

pół szklanki śmietanki kremówki

szczypta soli

szczypta białego pieprzu

Jak zrobić sos pieczarkowy do makaronu?

Rozgrzewamy masło razem z oliwą z oliwek. Podsmażamy posiekany czosnek. Dodajemy pokrojone i oczyszczone pieczarki. Gotujemy do miękkości. Dorzucamy sól i pieprz. Dolewamy wino i podsmażamy do momentu, aż alkohol nieco wyparuje. Dolewamy śmietankę kremówkę i dokładnie całość mieszamy. Tak przygotowany sos pieczarkowy możemy podawać z makaronem lub jako dodatek do kopytek.

Sos pieczarkowy ze śmietaną: przepis

Oto składniki na sos pieczarkowy ze śmietaną:

3 łyżki masła

3 ząbki czosnku

3-5 listków szałwii

szczypta soli

szczypta pieprzu

szklanka śmietanki

pół pora

Jak zrobić sos pieczarkowy ze śmietaną?

Rozgrzewamy masło na patelni na małym ogniu. Dodajemy posiekany wcześniej czosnek i szałwię. Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy posiekane wcześniej pieczarki przez 5-10 minut. Sos dusimy do momentu, aż część płynu zredukuje się. Dorzucamy pokrojony drobno por i dusimy w śmietanie. Tak przygotowany sos pieczarkowy doskonale nadaje się jako dodatek do dań mącznych i mięsa z grilla.

Sos pieczarkowy do mięsa: przepis

Oto składniki na sos pieczarkowy do mięsa:

łyżka oliwy z oliwek

200 g pieczarek

100 g śmietanki

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 ząbki czosnku

Jak zrobić sos pieczarkowy do mięsa?

Rozgrzewamy olej w większym rondelku i dodajemy pokrojone wcześniej pieczarki. Podsmażam, aż skórka lekko zarumieni się. Dolewamy śmietanę i doprawiamy solą i pieprzem. Dusimy przez 8-10 minut, cały czas dokładnie mieszając i pilnując, by całość nie przypaliła się. Gdy sos pieczarkowy zredukuje swoją objętość, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i gotujemy przez 2 dodatkowe minuty. Tak przyrządzony sos pieczarkowy idealnie nadaje się jako dodatek do ulubionego mięsa – kotletów z kurczaka lub zrazów wołowych.

