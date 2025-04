Sos koperkowy przyrządzany na bazie kwaśnej śmietany, jogurtu greckiego lub beszamelu świetnie komponuje się do dań mącznych lub ryb. Świeży koperek w asyście charakterystycznego smaku czosnku oraz soku z cytryny robi furorę na rodzinnym grillu. Sprawdź nasze przepisy na sos koperkowy!

Sos koperkowy do jajek: przepis

Oto składniki na sos koperkowy do jajek:

duży pęczek koperku

łyżka octu

pół szklanki wina

zmielona gałka muszkatołowa

5 łyżek kremowego serka czosnkowego

Jak zrobić sos koperkowy do jajek?

W mniejszym rondelku podgotowujemy wino i dokładamy koperek. Następnie łączymy serek kremowy i ocet. Doprawiamy całość gałką muszkatołową. Czosnkowy serek możemy zastąpić naturalnym, aby smak był delikatniejszy i bardziej uniwersalny. Sos zgęstnieje, gdy odstawimy całość na godzinę do lodówki. Tak przygotowany sos koperkowy idealnie komponuje się zarówno do jajek, jak i do smarowania na grzanki z bagietki.

Sos koperkowy do ryby: przepis

Oto składniki na sos koperkowy do ryby:

2 łyżki masła

łyżka mąki

200 ml mleka

50 ml kremówki

pół pęczka koperku

szczypta mielonej gałki muszkatołowej

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sos koperkowy do ryby?

W małym rondelku rozpuszczamy masło i mieszamy z mąką. Gotujemy przez minutę dokładnie mieszając przez cały czas. Dolewamy mleko i nadal mieszamy. Gotujemy sos na bazie beszamelu przez 5 minut, aż konsystencja będzie gładka i delikatna. Pęczek koperku siekamy i dorzucamy do wcześniej przygotowanej masy. Doprawiamy starta gałką muszkatołową, solą oraz świeżo zmielonym pieprzem. Tak przygotowany sos koperkowy nadaje się idealnie do dań na ciepło z dodatkiem ryby lub mięsa.

Sos koperkowy do łososia: przepis

Oto składniki na sos koperkowy do łososia:

pół szklanki kwaśnej śmietany

1/3 szklanki majonezu

posiekana cebula

łyżka soku z cytryny

łyżka startego chrzanu

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sos koperkowy do łososia?

Śmietanę i majonez łączymy razem w miseczce, dokładnie mieszamy. Siekamy drobno cebulę i dorzucamy do mieszanki śmietanowej. Dolewamy sok z cytryny i odrobinę startego chrzanu. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Tak przygotowany sos koperkowy idealnie komponuje się z mięsem łososia. Serwujemy z ryżem lub pieczonymi ziemniakami.

