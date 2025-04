Sos do pizzy jest tak samo ważny, jak idealne ciasto i smakowite dodatki. Nie może być zbyt rzadki i musisz odpowiednio go doprawić. Pyszny sos przygotujesz na kilka sposobów: z pomidorów lub bez nich. Zobacz, jak się za to zabrać.

Biały sos do pizzy to prawdziwy fenomen szczególnie we Włoszech. Tzw. pizza bianca posmarowana jest kremowym, aromatycznym sosem na bazie serów i śmietany. Idealnie smakuje ze wszystkimi dodatkami.

Składniki:

3 łyżki masła,

3 łyżki mąki,

120 g startego sera (najlepiej parmezanu)

szklanka mleka,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

ząbek czosnku,

suszona bazylia,

2 łyżki startego parmezanu.

Sposób przygotowania:

Roztop masło w rondelku i dodaj wcześniej przesianą mąkę. Mieszaj wszystko dokładnie i pilnuj, aby nie doprowadzić do przypalenia. Czosnek przeciśnij przez praskę i dodaj suszone zioła. Dokładnie mieszaj, aż do połączenia się składników. Na koniec dodaj starty ser i energicznie wymieszaj, trzymając rondelek na małym ogniu. Polej gotowym sosem ciasto, ułóż dodatki, a następnie przykryj mozzarellą.

fot. Biały sos do pizzy bez pomidorów/Adobe Stock, Vasiliy

Pyszny sos do pizzy możesz także przygotować z gotowego koncentratu pomidorowego. Jest to najszybszy przepis - wystarczy dodać tylko kilka składników i od razy wyłożyć na rozwałkowane ciasto na pizzę.

Składniki:

3 łyżki koncentratu pomidorowego,

szklanka wody,

pół szklanki oliwy z oliwek,

3 ząbki czosnku,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

suszone oregano,

łyżka suszonego rozmarynu.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj dokładnie koncentrat pomidorowy, wodę i oliwę z oliwek za pomocą łyżki lub trzepaczki. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i dopraw solą oraz pieprzem. Tak przygotowany sos do pizzy odstaw do lodówki na ok. godzinę, do przegryzienia się smaków. Gotowym sosem posmaruj placek pizzy i ułóż ulubione dodatki.

fot. Sos do pizzy z koncentratu/Adobe Stock, GreenArt Photography

Pyszny, aromatyczny sos do pizzy przygotujesz także ze świeżych pomidorów. Wówczas będzie miał naprawdę świetny smak. Możesz zrobić go więcej i przechowywać w słoiczkach na następny raz.

Składniki:

pół kilo pomidorów,

łyżka koncentratu pomidorowego,

2 łyżki oliwy z oliwek,

suszone oregano,

2 ząbki czosnku,

łyżka miodu,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

suszona bazylia.

Sposób przygotowania:

Pomidory sparz wrzątkiem i zdejmij z nich skórkę, a następnie pokrój pomidory w ćwiartki. Tak przygotowane pomidory oraz pozostałe składniki przełóż do blendera. Miksuj do utworzenia gładkiego purée. Dopraw solą i pieprzem, a następnie posmaruj pizzę i ułóż dodatki.

fot. Sos do pizzy ze świeżych pomidorów/Adobe Stock, M.studio

Idealnym dodatkiem do pizzy jest także sos czosnkowy. Częściej wykorzystuje się go do polania gotowej, upieczonej pizzy, ale możesz nim także posmarować surowy placek. Uważaj jednak, że taki sos może się w piekarniku lekko zważyć.

Składniki:

4-5 ząbków czosnku,

100 g gęstego jogurtu naturalnego,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Czosnek przeciśnij mocno przez praskę, przełóż do naczynia i wymieszaj z jogurtem. Dopraw delikatnie solą i pieprzem, a następnie odstaw do lodówki na minimum 30 minut. Po tym czasie sprawdź, czy trzeba jeszcze mocniej doprawić.

fot. Sos czosnkowy do pizzy/Adobe Stock, bit24

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.10.2019.

