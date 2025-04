Czas przygotowania: 30 min

Ilość porcji: 10

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

4 kg owoców czarnego bzu,

4 szklanki cukru,

4 szklanki wody.

Przygotowanie:

Babciny przepis na sok z czarnego bzu wyciąga z owoców to, co w nich najcenniejsze. Jeśli spóźniłaś się z przygotowaniem babcinego soku z kwiatów czarnego bzu nic straconego! Sierpień, wrzesień, a nawet październik, to doskonały moment na przetwory z owoców bzu czarnego. Sok z czarnego bzu z babcinego przepisu wychodzi zawsze, a proporcje łatwo zapamiętać.

Sok z czarnego bzu jest nieoceniony ze względu na wartości zdrowotne owoców bzu czarnego: przede wszystkim świetnie wzmacnia odporność. Jest polecany zwłaszcza w okresie przeziębienia i grypy, bo dobrze działa też na kaszel i rozgrzewa. Ma też inne cenne właściwości, które warto wykorzystać dla wsparcia zdrowia całego organizmu: działa przeciwnadciśnieniowo, rozrzedza krew, a także ochrania komórki przed uszkodzeniami.

Przepis na babciny sok z czarnego bzu

Oczyść i umyj dojrzałe owoce czarnego bzu - pozbaw je też szypułek. Zalej owoce czarnego bzu wodą z cukrem. Gotuj bez przykrycia na małym ogniu przez 20 minut. Odcedź sok z czarnego bzu przez sitko. Ponownie doprowadź do wrzenia, ale nie gotuj zbyt długo, żeby nie tracił właściwości. Gorący sok rozlej do słoików. Wcześniej pamiętaj o wyparzeniu słoików. Odwróć słoiki do góry dnem. Poddaj sok z czarnego bzu pasteryzacji przez 15 minut.

Nie jest to babcina metoda, ale możesz rozważyć też pasteryzację w zmywarce i pasteryzację w piekarniku, by zachować sok z czarnego bzu na zimę.

Jak zbierać owoce czarnego bzu na sok?

Owoce czarnego bzu na sok według przepisu babci najlepiej zbierać od końca sierpnia, przez wrzesień do października. Zbiory trzeba przeprowadzić w słoneczne dni, ponieważ owoce na sok powinny być suche. Wkrótce po zerwaniu warto zabrać się za przygotowywanie soku z czarnego bzu - owoce nie powinny leżakować. Dojrzałe owoce czarnego bzu gotowe do zbiorów na sok są:

ciemnofioletowe,

sprężyste (nie za miękkie, nie za twarde),

łatwo oddzielają się od szypułek,

mają intensywny, przyjemny zapach.

fot. Owoce czarnego bzu i sok z babcinego przepisu/ Adobe Stock, Osterland

Babcine porady przy przygotowaniu soku z czarnego bzu

Żeby zrobić sok z owoców czarnego bzu prawdziwie babciną, domową recepturą, warto posłuchać też kilku ogólnych porad:

Wybieraj dojrzałe owoce czarnego bzu, nie kieruj się datą, a sprawdź, czy owoce łatwo dorywają się od szypułki, by dowiedzieć się, że są dojrzałe. Może być to w sierpniu, we wrześniu lub październiku (w zależności od pogody i rejonu Polski).

czarnego bzu, nie kieruj się datą, a sprawdź, czy owoce łatwo dorywają się od szypułki, by dowiedzieć się, że są dojrzałe. Może być to w sierpniu, we wrześniu lub październiku (w zależności od pogody i rejonu Polski). Umyj owoce dokładnie , by pozbyć się insektów przebywających na owocach czarnego bzu, których latem jest niemało.

, by pozbyć się insektów przebywających na owocach czarnego bzu, których latem jest niemało. Oderwij szypułki od owoców, by pozbyć się goryczki z soku z czarnego bzu.

od owoców, by pozbyć się goryczki z soku z czarnego bzu. Jeśli nie chcesz zrobić soku z czarnego bzu od razu, możesz zebrane owoce zamrozić i zabrać się za ich przetwarzanie później.

