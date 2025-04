Sałatka z zielonych pomidorów na zimę to jeden z ulubionych przepisów fanów siostry Anastazji. To jeden z pomysłów na to, co zrobić z zielonych pomidorów, które utrzymują się na krzakach jeszcze we wrześniu i październiku, ale nie zdążą się zaczerwienić. Przepis na tę sałatkę skradł serca wielu osób i jest jednym z częściej poszukiwanych przepisów siostry Anastazji.

Oto tradycyjna receptura na sałatkę z zielonych pomidorów do słoika od siostry Anastazji. Podajemy też opcję zmodyfikowania przepisu by uzyskać nietypowy smak.

Składniki:

ok. 1 kg zielonych niedojrzałych pomidorów,

ok. 1 kg lekko dojrzałych, zaczerwienionych pomidorów,

750 ml wody,

1 kg cebuli,

125 ml octu winnego,

20 g cukru lub miodu,

2 łyżki soli,

przyprawy: ziele angielskie, czarny pieprz w kulkach, liście laurowe,

opcjonalny dodatek: papryczka chili, gorczyca.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz, pokrój w piórka lub krążki. Cebulę posól i odstaw w misce na kilka godzin (lub na noc). Zielone i zaczerwienione pomidory dokładnie umyj. Pokrój pomidory w plasterki. Cebulę odciśnij z soku, który się z niej wydobył i wymieszaj w garnku z pomidorami. Dodaj do garnka wodę, ocet, cukier i przyprawy: ziele angielskie, liście laurowe i kulki pieprzu. Dodaj też papryczkę chili lub gorczycę, jeśli chcesz, by sałatka była ostra. Zagotuj i gotuj przez ok. 5 minut na średnim ogniu. Przełóż zielone pomidory do słoików, zakręć i zapasteryzuj słoiki z sałatką z zielonych pomidorów siostry Anastazji.

fot. Sałatka z zielonych pomidorów siostry Anastazji na zimę z dodatkiem chili/ Adobe Stock, teleginatania

Sałatkę z zielonych pomidorów siostry Anastazji warto przechowywać przez zimę tak, jak wszystkie inne przetwory domowe w słoikach: w suchym i ciemnym miejscu. Może być to piwnica, dolna półka w szafce lub spiżarka. Sałatka z zielonych pomidorów z przepisu siostry Anastazji zachowa piękny kolor dzięki dobremu przechowywaniu.

Siostra Anastazja sugeruje, by jeść sałatkę z zielonych pomidorów z jej przepisu jako dodatek do:

mięs i dań z dziczyzny ;

; serów;

pieczywa;

kaszy;

makaronu;

wędlin.

Sałatka z zielonych pomidorów siostry Anastazji doskonale sprawdzi się właśnie zimą, gdy na straganach i w warzywniakach nie ma takiego bogactwa warzyw i owoców. To dobry sposób na przechowanie smaków późnego lata w słoiku.

Głównym składnikiem sałatki z pomidorów na zimę siostry Anastazji są właśnie zielone pomidory. Możesz skorzystać z odmian zielonych pomidorów, które nie robią się wcale czerwone (np. pomidor Green Zebra), lub po prostu wykorzystać do niej pomidory, które nie zdążą dojrzeć. Zielone pomidory zawierają nieznacznie ilości niepożądanych związków: solaniny i tomatyny, które spożywane w dużych ilościach mogą powodować objawy zatrucia. W trakcie dojrzewania pomidorów rozkładają się, ale nie pozbędziesz się ich przez gotowanie. Ze względu na ich zawartość lepiej nie przesadzać z jednorazową porcją sałatki z zielonych pomidorów: traktuj ją jako dodatek do posiłku, a nie jego podstawę.

