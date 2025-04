Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 kg rydzów,

2 łyżki soli,

1,5 l wody,

8 łyżek cukru,

2 łyżki soli,

400 ml octu spirytusowego,

listki laurowe,

ziele angielskie,

pieprz ziarnisty,

cebula,

czosnek,

woda do gotowania grzybów.

Przygotowanie:

Rydze marynowane czyli popularne rydze w occie, to chyba najbardziej znany sposób na to, by wykorzystać te grzyby.

Rydze uchodzą za trudno dostępne - zazwyczaj nie rosną w towarzystwie innych gatunków, a najbardziej „lubią” młodziutkie lasy świerkowe.

Rydze oczyść i umyj. Obgotuj rydze w posolonym wrzątku. Najlepiej wrzuć je do wrzącej wody i gotuj przez 10-15 minut. Odcedź i przelej chłodną wodą. Wyparzone i osuszone słoiki napełniaj ciasno rydzami. Do każdego słoiczka włóż pół ząbka czosnku, kawałek cebuli, listek laurowy, ziarnko ziela angielskiego i 4 ziarenka czarnego pieprzu. Wodę zagotuj z solą i cukrem. Dodaj także ocet. Rydze zalej zalewą i dobrze zakręć. Pasteryzuj w garnku z gorącą wodą przez około 25-30 minut.

Rydze marynowane to najpopularniejszy sposób na ich wykorzystanie, ale nie jedyny. Przepisy na rydze w śmietanie czy rydze z patelni to także doskonały pomysł.

