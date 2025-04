Samodzielnie przygotowane przetwory z wiśni to doskonały sposób na zamknięcie w słoiku smaku lata. Dżemy i konfitury będą pysznym dodatkiem do drożdżowego ciasta i deserów na bazie jogurtów oraz śmietanowych kremów. Soki i kompoty świetnie pasują do niedzielnego obiadu, a domowe, wiśniowe nalewki rozgrzeją w długie jesienne i zimowe wieczory.

Reklama

Spis treści:

Wiśnie i czereśnie świetnie sprawdzają się jako baza soczystych, orzeźwiających soków, w sam raz na lato. Soki owocowe to prawdziwe bogactwo witamin - możesz pić je bez niczego albo mieszać z wodą czy herbatą.

Składniki:

1 kg wiśni,

800 g cukru,

sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Wiśnie dokładnie umyj, wydryluj i przełóż do dużego garnka. Owoce zasyp cukrem i dodaj sok z cytryny. Całość wymieszaj i odstaw na parę godzin aż wiśnie puszczą sok. Garnek postaw na małym gazie na około 30 minut. Gorący sok wiśniowy przelej do wyparzonych słoików i butelek i szczelnie zamknij. Pasteryzuj przez około 15 minut.

fot. Przetwory z wiśni: sok wiśniowy/Adobe Stock, nolonely

Konfitura wiśniowa sprawdzi się jako słodki dodatek do śniadaniowych tostów czy kleks obok lekkiego ciasta, ale równie dobrze smakuje w towarzystwie mięs, w szczególności dziczyzny.

Składniki:

1 kg wiśni,

700 g cukru,

100 ml wody.

Sposób przygotowania:

Owoce umyj, wydryluj i zasyp połową cukru. Zostaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. W garnku zagotuj wodę z drugą połową cukru do momentu, aż zacznie się pienić. Do gorącego syropu dodaj wiśnie razem z sokiem, który puściły. Gotuj, co jakiś czas mieszając, aby wiśnie nie przywarły do dna. Konfiturę z wiśni przełóż do wyparzonych słoiczków i szczelnie zamknij.

fot. Przetwory z wiśni: konfitura wiśniowa/Adobe Stock, ltummy

Dżem z wiśni jest nieco bardziej gładki, niż konfitura i zawiera mniej całych owoców. Często jest także dużo słodszy, przez to świetnie sprawdzi się jako dodatek do letnich deserów.

Składniki:

1 kg wiśni,

400 g cukru,

sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj, wydryluj i przełóż do garnka. Owoce zasyp cukrem, dodaj sok z cytryny i wymieszaj. Odstaw na 1-2 godziny aż owoce puszczą sok. Postaw garnek na gazie na małym ogniu i zagotuj, co jakiś czas mieszając i zbierając tworzącą się pianę. Odstaw na kilka godzin. Ponownie postaw garnek na gazie i całość zagotuj przez około 30 minut. Znów odstaw. Znów zagotuj całość do uzyskania gęstej konsystencji. Dżem wiśniowy przełóż do wyparzonych słoików i ustawiaj do góry dnem. Po wystudzeniu wstaw słoiki w ciemne, suche miejsce.

fot. Przetwory z wiśni: dżem wiśniowy/Adobe Stock, gkrphoto

Zarówno kompot z czereśni, jak i wiśni, jest pyszną i orzeźwiającą alternatywą dla mrożonej kawy, herbaty czy zwykłej wody z lodem. Przygotujesz go w kilka chwil i możesz pić na ciepło oraz zimno.

Składniki:

1 kg wiśni,

1,5 l wody,

300 g cukru.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj i wydryluj. Owoce przełóż do garnka, zasyp cukrem i odstaw na około godzinę. Garnek postaw na ogniu, dodaj wodę i gotuj przez około 30 minut. Gorący kompot przelej do słoików. Pasteryzuj przez 15 minut. Ciepłe słoiki odwróć do góry dnem na kilka godzin. Kompot z wiśni możesz podawać na ciepło lub na zimno.

fot. Przetwory z wiśni: kompot wiśniowy/Adobe Stock, gkrphoto

Lekka i orzeźwiająca nalewka z wiśni może być przygotowana z wydrylowanych lub całych owoców, na spirytusie lub wódce. Możesz dowolnie modyfikować moc gotowego trunku poprzez dodanie większej lub mniejszej ilości wody.

Składniki:

2 kg wiśni,

500 g cukru,

1 l spirytusu,

250 ml wody.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj, wydryluj i przełóż do słoja. Owoce zalej spirytusem rozcieńczonym wodą. Słój szczelnie zamknij i odstaw na około 7 tygodni, pamiętając aby od czasu do czasu wstrząsnąć słojem. Nalew przelej do innego naczynia. Wiśnie zasyp cukrem i zostaw na około 7-10 dni. Syrop z owoców połącz z wcześniej powstałym nalewem. Nalewkę z wiśni rozlej do wyparzonych butelek i odstaw w chłodne i ciemne miejsce na kilka miesięcy.

fot. Przetwory z wiśni: nalewka wiśniówka/Adobe Stock, alicja neumiler

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.07.2020.

Reklama

Czytaj także:

Indeks glikemiczny wiśni

Szybkie ciasta z wiśniami

Właściwości zdrowotne wiśni