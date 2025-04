Pomidorki koktajlowe, do tej pory używane głównie w sałatkach i przekąskach, stają się bardzo popularne. Przetwory z pomidorków koktajlowych, które warto zrobić, to m.in. pomidorki w oliwie i w occie.

Reklama

Przetwory z pomidorków koktajlowych to doskonały sposób na to, by cieszyć się ich smakiem przez cały rok, ale nie tylko. W wielu sklepach są one dostępne praktycznie przez cały czas, za to przetworów z pomidorków koktajlowych na sklepowych półkach brak. Warto więc je przygotować i mieć oryginalny dodatek do dań.

Spis treści:

Składniki:

1 kg pomidorków koktajlowych,

2 duże cebule,

7 ząbków czosnku,

4 szklanki wody,

1 szklanka octu,

1 szklanka cukru,

1 łyżeczka gorczycy,

1 łyżka soli,

ziele angielskie i liście laurowe (po 1 - 2 na słoiczek).

Sposób przygotowania:

Przygotuj zalewę octową: do garnka wlej wodę i ocet, dodaj cukier i sól i przyprawy. Zagotuj. Pomidorki umyj, osusz i włóż do słoiczków. Zostaw miejsce na cebulę i czosnek. Cebulę pokrój w grubsze plastry i włóż do słoików między pomidorki. Dołóż także po 1 ząbku czosnku. Gorącą zalewą zalej słoiki i szczelnie je zakręć. Pasteryzuj przez 15 minut na niewielkim ogniu.

fot. Adobe Stock

Składniki:

1 kg pomidorków koktajlowych,

garść listków świeżej bazylii,

kilka gałązek tymianku,

5 ząbków czosnku,

1 łyżka octu,

1,5 litra oliwy z oliwek,

sól i cukier do smaku.

Sposób przygotowania:

Pomidorki odszypułkuj, umyj i osusz. Podsmaż na patelni grillowej, aż skórka się przypiecze. Przełóż pomidorki do słoiczków do 2/3 wysokości, zawartość każdego z nich skrop octem i dodaj ząbek czosnku. Dodaj tymianek i bazylię oraz po szczypcie soli i cukru. Oliwę podgrzej na patelni i zalej słoiczki, a następnie zakręć je i odstaw.

Składniki:

około 1,5 kg pomidorków koktajlowych,

1 litr wody,

1 łyżka soli,

pół łyżeczki gorczycy,

3 liście laurowe.

Sposób przygotowania:

Pomidorki odszypułkuj, umyj i osusz. Włóż do słoiczków, ale nie zapełniaj ich ciasno. Wodę zagotuj z przyprawami. Zalej pomidorki, zakręć słoiki i pasteryzuj przez 10 minut. Odwróć słoiki do góry dnem i ostudź, a następnie przenieś w chłodne, zacienione miejsce.

fot. Adobe Stock

Składniki:

250 g pomidorków koktajlowych,

2 łyżki oliwy,

2 łyżki miodu,

2 gałązki rozmarynu,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Pomidorki umyj, pozbaw szypułek i osusz. Pokrój na połówki lub z ćwiartki, usuń twarde części. Rozgrzej oliwę na patelni i podsmaż pomidorki, aż wyraźnie się zrumienią. Mieszaj je cały czas, by nie przywierały do dna. Pomidorki polej miodem i smaż, aż woda odparuje. Następnie dodaj odrobinę soli i pieprzu oraz posiekane igiełki rozmarynu. Przełóż dżem z pomidorków koktajlowych do słoika.

Jeśli chcesz zużyć go w ciągu kilku dni, nie musisz go pasteryzować, można przechowywać go w lodówce. W przeciwnym razie pasteryzuj przez 20 minut na niewielkim ogniu, a następnie ostudź i przestaw w ciemne, chłodniejsze miejsce.

Passata to doskonała baza do wielu dań: zup, pizzy, sosu do makaronu. Passata z pomidorków koktajlowych to świetny sposób na wykorzystanie ich nadmiaru, zwłaszcza, jeśli uprawa pomidorków koktajlowych na twoim balkonie lub w ogrodzie okazała się bardzo owocna.

Składniki:

3 kg pomidorków koktajlowych,

2 łyżki cukru,

2 łyżki soli.

Sposób przygotowania:

Pomidorki umyj i odszypułkuj, a następnie przełóż do dużego garnka i ubij tłuczkiem, aż puszczą sok. Podgrzewaj je na średnim ogniu przez około 15 minut, a następnie zblenduj. Przetrzyj pomidorki przez sito (odrzuć pestki i skórki, które się na nim zbiorą). Pomidorowy sok zlej ponownie do garnka i dopraw solą i cukrem. Gotuj przez godzinę, od czasu do czasu mieszając. Gorący sok pomidorowy (powinien nieco zgęstnieć) przelej do wyparzonych butelek lub słoików.

fot. Adobe Stock

Reklama

Zobacz inne przepisy na pomidory: