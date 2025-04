Przetwory z czerwonej porzeczki idealnie dopełniają jesienne i zimowe wieczory, ale sprawdzają się także w upalne dni. Dzięki nim możesz zachować odrobinę lata na dłużej. Słodko-kwaśny, intensywny smak doskonale sprawdza się w formie dżemów, soków, ale także alkoholowych napojów. Zobacz, jak je przygotować.

Sok z czerwonej porzeczki to orzeźwiająca propozycja na upalne dni, ale także świetny dodatek do drinków i zimowych herbat. To prawdziwe bogactwo witamin, minerałów i antyoksydantów - idealny pomysł na przetwory z czerwonej porzeczki.

Składniki:

1.5 kg czerwonej porzeczki (oczyszczonej z liści i gałązek),

750 ml wody,

opcjonalnie: 2 łyżki cukru.

Sposób przygotowania:

Owoce dokładnie umyj i oczyść, a następnie przełóż do dużego garnka. Zalej 500 ml wody i zagotuj pod przykryciem (zostaw jedynie małą szczelinkę w pokrywce). Kiedy woda zacznie wrzeć, zmniejsz ogień na minimalny i gotuj ok. 10 minut. Owoce muszą lekko popękać i puścić sok. Całość przecedź, tak aby wszystkie skórki i pestki zostały na sitku. Płyn odstaw, a zawartość sitka przełóż do osobnego garnka i zalej pozostałą wodą (250 ml). Ponownie zagotuj, odcedź i przelej do poprzedniego garnka z sokiem, a na koniec przeciśnij pulpę przez gazę, aby całkowicie straciła sok i barwę. Gotowy sok przelej do słoików, szczelnie zamknij i zapasteryzuj 15 minut w 100 stopniach.

fot. Przetwory z czerwonej porzeczki: sok/Adobe Stock, weyo

Jeśli chodzi o przetwory z czerwonej porzeczki, dżem jest jednym z najpopularniejszych. Idealnie sprawdza się w towarzystwie naleśników, gofrów, a także tostów francuskich czy zwykłych kanapek.

Składniki:

kilogram owoców czerwonej porzeczki,

ok. 400-500 g drobnego cukru (wedle uznania, do smaku).

Sposób przygotowania:

Porzeczki dokładnie umyj, usuń wszystkie ogonki, gałązki i listki. Następnie umieść je w garnku, wymieszaj z cukrem, a następnie zagotuj. Ustaw niewielki ogień, aby owoce się rozpadły, popękały i puściły sok, ale nie przypaliły. Gotuj bez przykrywki tak długo, aż dżem będzie miał gęstą konsystencję, a woda odparuje. Co chwilę lekko mieszaj całość. Gotowy, gorący dżem przełóż do suchych, wyparzonych słoików, szczelnie zamknij i wystudź, najlepiej stawiając słoiki dnem do góry.

fot. Przetwory z czerwonej porzeczki: dżem/Adobe Stock, Карина Клачук

Wino z czerwonej porzeczki ma wytrawny, lekko kwaśny smak, a jednocześnie doskonale smakuje. Możesz sięgać po niego w upalne dni i wieczory, ale także wykorzystać do jesiennego i zimowego grzańca. To świetny pomysł na przetwory z czerwonej porzeczki.

Składniki:

10 kg czerwonych porzeczek,

3 kg cukru,

7 l wody,

drożdże winne.

Sposób przygotowania:

Kilka dni przed zrobieniem wina przygotuj matkę drożdżową: do niewielkiej butelki wlej 200 ml ciepłej, ale nie gorącej wody, a następnie dodaj porcję drożdży winnych. Wymieszaj i odstaw w ciepłe miejsce na 4 dni. Owoce dokładnie umyj, usuń gałązki, liście i ogonki, a następnie zmiażdż je lekko i zalej gorącą wodą. Musi ona całkowicie przykryć owoce. Pozostaw na kilka godzin. Po tym czasie wyciśnij moszcz, czyli cały sok z owoców. Pozostałą pulpę ponownie zalej wodą i pozostaw na kilka godzin, a następnie wycisnąć. Gotowy moszcz zasyp cukrem przelej do butli, dodaj matkę drożdżową i odstaw w ciepłe miejsce na ok. 30-40 dni. Co kilka dni potrząsaj butlą. Po tym czasie przefiltruj wino i rozlej do mniejszych butelek. Zakorkuj i odstaw do leżakowania. Wino z czerwonej porzeczki będzie gotowe po ok. pół roku.

fot. Przetwory z czarnej porzeczki: wino/Adobe Stock, Alina G

