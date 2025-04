Przetwory z czarnej porzeczki są idealnym dodatkiem do zimowych potraw i przekąsek. Te pełne witamin owoce, możesz wykorzystać do przygotowania soku, który będzie idealny do zimowej herbaty albo gorącej wody. Możesz także skusić się na aromatyczny dżem z czarnej porzeczki albo nalewkę.

Reklama

Spis treści:

Aby przygotować sok z czarnej porzeczki, nie potrzebujesz wyciskarki. Wystarczy garnek i kilka wyparzonych butelek. Gotowy sok jest gęsty i lekko kwaśny, ale przede wszystkim jest bogactwem witamin, minerałów i antyoksydantów.

Składniki:

kilogram czarnej porzeczki,

szklanka cukru,

2 szklanki wody (lub więcej, jeśli chcesz rzadszy sok).

Sposób przygotowania:

Owoce dokładnie umyj i osusz. Słoiki wyparz wrzącą wodą i dokładnie osusz. W garnku zagotuj wodę, a następnie dodaj do niej cukier. Mieszaj, aż całkowicie się rozpuści. Następnie dodaj czarną porzeczkę i gotuj ok. 5 minut, aż całość się rozpadnie. Możesz odcedzić gotowy sok, wyłowić z niego pozostałości owoców przy pomocy sitka albo od razu rozlać go do słoików. Pamiętaj, aby dobrze zapasteryzować słoiki: w tym celu umieść je w garnku wyłożonym ręcznikiem papierowym, ułóż dnem do góry, zalej butelki ciepłą wodą mniej więcej do ⅓ wysokości, a następnie doprowadź do wrzenia. Gotuj ok. 20 minut na wolnym ogniu, a następnie przełóż na suchą ściereczkę i studź, nadal trzymając butelki dnem do góry.

fot. Przetwory z czarnej porzeczki: sok porzeczkowy/Adobe Stock, samael334

Dżem z czarnej porzeczki idealnie komponuje się z ciepłą chałką, tostami i goframi. Możesz go wykorzystać także do przygotowania drożdżówek i rogalików.

Składniki:

kilogram czarnej porzeczki,

500 g drobnego cukru,

2 łyżki pektyn.

Sposób przygotowania:

Czarną porzeczkę dobrze oczyść z listków i gałązek, umyj i umieść w płaskim, dużym garnku. Zasyp cukrem, dobrze wymieszaj, a następnie zagotuj. Zmniejsz ogień na minimalny i gotuj ok. 1.5 godziny, co chwilę mieszając, aby dno się nie przypaliło. Pod koniec gotowania dodaj pektyny i gotuj jeszcze kilka minut. Pamiętaj, że po przestygnięciu dżem jeszcze bardziej zgęstnieje. Przełóż do słoiczków i zapasteryzuj.

fot. Przetwory z czarnej porzeczki: dżem porzeczkowy/Adobe Stock, Nadia

Najpopularniejsze przetwory z czarnej porzeczki to wszelkie napoje alkoholowe: nalewki lub wina. Dzięki swojemu słodko-kwaśnemu smakowi, czarna porzeczka idealnie nadaje się do przygotowania napojów, które rozgrzeją w zimowe i jesienne wieczory.

Składniki:

kilogram czarnej porzeczki,

700 ml wódki lub spirytusu,

500 g drobnego cukru.

Sposób przygotowania:

Porzeczki oczyść z kiści, umyj, a następnie przesyp do dużego słoika (wcześniej wyparzonego). Owoce zalej alkoholem, tak aby były w całości przykryte. Odstaw słoik na 2 tygodnie w ciepłe, słoneczne miejsce. Po tym czasie przelej wódkę do innego słoika i szczelnie zamknij, a porzeczki zasyp cukrem i dobrze wymieszaj. Odstaw na tydzień. Po tym czasie powinien zrobić się gęsty syrop. Dodaj wcześniej odlaną wódkę, wymieszaj i odstaw na kilka miesięcy w chłodne, zacienione miejsce.

fot. Przetwory z czarnej porzeczki: nalewka porzeczkowa/Adobe Stock, alicja neumiler

Reklama

Czytaj także:

Jak zrobić wino owocowe

Sok z jagody kamczackiej

Przetwory z rabarbaru