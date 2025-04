Jesienne kiszone gruszki z korzennymi przyprawami

Jeśli szukasz sposobu na wykorzystanie sezonowych owoców, wypróbuj ten przepis na kiszone gruszki. Brzmi abstrakcyjnie, ale to fantastyczny dodatek do deserów, ale także składnik kompotów i bogactwo witamin oraz minerałów. To także probiotyczna bomba odżywcza! Zobacz, jak przygotować kiszone gruszki.