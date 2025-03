Papryka to jedno z najpopularniejszych warzyw, które cieszy się uznaniem zarówno w kuchni, jak i w domowych przetworach. Jej soczysty smak, różnorodność kolorów oraz wysoka zawartość witamin sprawiają, że warto sięgać po nią przez cały rok.

Jednak zimą, gdy dostęp do świeżych warzyw jest ograniczony, idealnym rozwiązaniem staje się przygotowanie przetworów z papryki. Marynowana, konserwowa czy kiszona papryka to nie tylko doskonały dodatek do obiadu, ale także sposób na zachowanie smaku lata na dłużej.

Przygotowywanie przetworów z papryki na zimę to nie tylko sposób na przedłużenie jej trwałości, ale także świetna okazja do wzbogacenia swojej diety w warzywa pełne wartości odżywczych. Papryka jest bogata w witaminę C, A oraz liczne antyoksydanty, które wspierają układ odpornościowy, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym.

Domowe przetwory pozwalają również kontrolować skład domowych przetworów – możemy unikać sztucznych konserwantów i nadmiaru soli, które często występują w gotowych produktach sklepowych. Co więcej, przygotowując przetwory samodzielnie, możesz dostosować smak i aromat do naszych indywidualnych preferencji, eksperymentując z różnymi przyprawami i dodatkami.

Klasyczna papryka konserwowa to tradycyjny przepis, który zachowuje naturalny smak papryki, wzbogacony delikatną słodyczą i aromatem liści laurowych oraz czosnku. Idealna jako dodatek do obiadów, kanapek czy sałatek, sprawdzi się w każdej kuchni.

Składniki:

1 kg czerwonej papryki,

500 ml wody,

200 ml octu spirytusowego (10%),

100 g cukru,

1 łyżka soli,

2 ząbki czosnku,

Kilka ziaren pieprzu,

Kilka liści laurowych.

Sposób przygotowania:

Paprykę umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój w paski średniej grubości. Podłużne odmiany możesz przekroić "na cztery". W garnku zagotuj wodę z octem, cukrem, solą, czosnkiem, pieprzem i liśćmi laurowymi. Gotuj na małym ogniu przez około 5 minut. Paprykę włóż do wyparzonych słoików, a następnie zalej gorącą zalewą. Zakręć słoiki i pasteryzuj je przez około 15 minut. Po wystygnięciu odstaw słoiki w chłodne, ciemne miejsce. Papryka będzie gotowa po około 2-3 tygodniach. Wariant: do słoika możesz włożyć także umytą i posiekaną natkę pietruszki, kolendry lub lubczyku.

fot. Konserwowa papryka na zimę: podstawowy przepis/Adobe Stock, photosimysia

Marynowana papryka z miodem to wyrafinowane połączenie słodyczy miodu i kwasowości octu jabłkowego, które nadaje papryce wyjątkowego smaku. Dodatek tymianku oraz gorczycy nadają przetworom ziołowego aromatu. Ta papryka doskonale komponuje się z mięsiwem oraz deską serów i wędlin.

Składniki:

1 kg papryki (różne kolory),

300 ml octu jabłkowego,

200 ml wody,

100 g miodu,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka ziaren gorczycy,

kilka gałązek tymianku.

Sposób przygotowania:

Paprykę umyj, usuń nasiona i pokrój na mniejsze kawałki. W garnku zagotuj wodę z octem, miodem, solą, gorczycą i tymiankiem. Paprykę włóż do wyparzonych słoików, dodaj gałązki tymianku, a następnie zalej gorącą zalewą. Zakręć słoiki i pasteryzuj przez 10 minut. Odstaw słoiki w chłodne miejsce i odczekaj co najmniej 2 tygodnie przed pierwszym otwarciem.

fot. Marynowana papryka na zimę z miodem/Adobe Stock, Cherries

Papryka marynowana z czosnkiem i ziołami to aromatyczna propozycja w sam raz dla miłośników intensywnych smaków. Oliwa z oliwek, świeży rozmaryn oraz oregano nadają papryce śródziemnomorskiego charakteru, czyniąc ją doskonałym dodatkiem do antipasti, sałatek oraz dań mięsnych.

Składniki:

1 kg papryki (czerwonej i żółtej),

300 ml octu winnego,

200 ml wody,

2 łyżki oliwy z oliwek,

3 ząbki czosnku, pokrojone w plasterki,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka suszonego oregano,

kilka gałązek świeżego rozmarynu.

Sposób przygotowania:

Paprykę umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój na kawałki. W garnku zagotuj wodę z octem, solą, oliwą z oliwek, czosnkiem i oregano. Paprykę włóż do słoików, dodaj gałązki rozmarynu, a następnie zalej gorącą zalewą. Słoiki zakręć i pasteryzuj przez około 15 minut. Po wystygnięciu odstaw słoiki w chłodne, ciemne miejsce. Papryka nabiera smaku po około 2-3 tygodniach.

fot. Marynowana papryka na zimę z czosnkiem i ziołami/Adobe Stock, marinadatsenko

Kiszona papryka to zdrowy i wyjątkowo aromatyczny dodatek, który łączy w sobie chrupkość warzywa z charakterystycznym, lekko kwaśnym smakiem kiszonki. Dzięki procesowi fermentacji papryka zyskuje dodatkowe wartości odżywcze i probiotyki, które wspierają trawienie i wzmacniają odporność. Idealna do sałatek, kanapek lub jako samodzielna przekąska.

Składniki:

1 kg papryki (czerwonej, żółtej lub mieszanej),

1 litr wody,

1 łyżka soli kamiennej (niejodowanej),

4 ząbki czosnku,

Kilka ziaren pieprzu,

1 liść laurowy,

kilka gałązek kopru,

opcjonalnie: kilka plasterków chili dla pikantniejszej wersji.

Sposób przygotowania:

Paprykę umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój na kawałki lub paski. W dużym słoiku ułóż warstwami paprykę, czosnek, ziarna pieprzu, liść laurowy i koper. Jeśli lubisz ostrzejszy smak, dodaj plasterki chili. W osobnym naczyniu rozpuść sól w wodzie, tworząc solankę. Zalej nią paprykę, tak aby była całkowicie zanurzona. Słoik przykryj gazą lub luźno zakręć, aby umożliwić wydostawanie się gazów powstających podczas fermentacji. Odstaw słoik w ciepłe, ale zacienione miejsce na 5-7 dni. Po tym czasie kiszonka powinna być gotowa do spożycia. Gotową paprykę przechowuj w lodówce, która zatrzyma proces fermentacji i utrzyma świeżość przez kilka tygodni.

fot. Kiszona papryka na zimę/Adobe Stock, Carey

