Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 kg cukru,

1 kg pigwy,

opcjonalnie: cynamon, goździki.

Przygotowanie:

Pigwa do herbaty to aromatyczny dodatek, który jest ceniony nie tylko ze względu na walory smakowe. Pigwa zawiera mnóstwo witaminy C - o dziwo, nawet więcej niż cytryna! Owoce nie nadają się do jedzenia na surowo, jednak można je spożywać w postaci przetworów z pigwy. W okresie jesienno-zimowych infekcji, warto dodawać pigwę do herbaty. Przepis bez pasteryzacji pozwala skrócić i uprościć proces przygotowania.

Owoce pigwy umyj i oczyść, pozbawiając gniazd nasiennych. Zetrzyj je na tarce. Startą pigwę umieść w dużym słoju lub innym zamykanym pojemniku. Zasyp ją cukrem, tak aby dokładnie pokrył on owoce. Jeśli chcesz, dodaj korzenne przyprawy. Odstaw na 3 dni, aż pigwa puści sok. Teraz pigwę do herbaty przełóż do mniejszych słoiczków. Ustaw je w lodówce, bo brak pasteryzacji sprawia, że pigwa będzie mniej trwała.

