Pesto z czosnku niedźwiedziego to jeden z popularniejszych przetworów z tego wiosennego skarbu lasu. Nie bez powodu, bo jest bardzo smaczne i zdrowe. Właściwości czosnku niedźwiedziego są bardzo cenne - to niezwykle zdrowa roślina. Pesto z czosnku niedźwiedziego zachwyci każdego miłośnika włoskiej pasty pesto i wyraźnych smaków.

Spis treści:

Najprostszy klasyczny przepis na pesto z czosnku niedźwiedziego w wersji przypominającej włoskie pesto z bazylii, z orzechami pinii i parmezanem.

Składniki:

100 g czosnku niedźwiedziego,

50 g orzechów pinii,

20 g twardego tartego sera, np. parmezanu,

150 ml oliwy z oliwek,

szczypta soli,

świeżo mielony czarny pieprz.

Sposób przygotowania:

Posiekaj liście czosnku niedźwiedziego. Orzechy pinii podpraż na suchej patelni. Wszystkie składniki oprócz soli i pieprzu przełóż do blendera lub moździerza. Utrzyj składniki, tworząc masę, w której dalej znajdują się drobinki sera i nieprzetarte liście. Przełóż pesto do słoików lub wykorzystaj od razu w kuchni.

fot. Tradycyjne pesto z czosnku niedźwiedziego z orzechami pinii i serem/ Adobe Stock, Elena Schweitzer

Pesto z czosnku niedźwiedziego możesz zrobić też z orzechami włoskimi — to najzdrowsze orzechy, które dodają dodatkowych walorów smakowych i zdrowotnych pesto.

Składniki:

75 g czosnku niedźwiedziego,

70 g obłupanych orzechów włoskich,

130 ml oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na suchej patelni podpraż orzechy włoskie. Posiekaj czyste liście czosnku niedźwiedziego i przełóż je do blendera. Umieść w blenderze podprażone orzechy i 100 ml oliwy z oliwek. Blenduj do uzyskania zadowalającej konsystencji pesto. Posól i dopraw pesto pieprzem. Przełóż je do słoiczka i dolej pozostałą oliwę, by odciąć dopływ powietrza. Przechowuj pesto z czosnku niedźwiedziego z orzechami włoskimi w lodówce.

fot. Pesto z czosnku niedźwiedziego z orzechami włoskimi/ Adobe Stock, la_vanda

Najtańsza wersja pesto z czosnku niedźwiedziego: zamiast droższych orzechów, korzystasz z tańszych pestek słonecznika. Oliwa z oliwek może być tu zastąpiona nierafinowanym olejem rzepakowym. Sprawdzi się dowolny twardy ser, niekoniecznie parmezan lub grana padano.

Składniki:

100 g czosnku niedźwiedziego,

50 g pestek słonecznika,

130 ml oleju rzepakowego nierafinowanego lub oliwy z oliwek,

szczypta soli,

30 g twardego sera, np. cheddar, ementaler, parmezan.

Sposób przygotowania:

Czosnek niedźwiedzi oczyść i posiekaj na drobniejsze kawałki. Ser zetrzyj na tarce. Pestki słonecznika podpraż na suchej patelni do zarumienienia. Czosnek niedźwiedzi umieść w blenderze z pestkami słonecznika i połową oleju. Blenduj do uzyskania pożądanej konsystencji. Dodaj resztę oleju i tary ser. Dopraw pesto solą. Przełóż do słoika lub spożywaj na świeżo.

fot. Pesto z czosnku niedźwiedziego ze słonecznikiem i serem do słoika/ Adobe Stock, exclusive-design

Ten przepis na pesto z czosnku niedźwiedziego wymaga dokładnego posiekania liści, ale nie wymaga ich blendowania i korzystania z blendera. Powstające pesto jest idealne jako dodatek do kanapek, np. do kanapek z hummusem.

Składniki:

100 g czosnku niedźwiedziego,

150 ml oliwy z oliwek,

1/2 łyżeczki soli.

Sposób przygotowania:

Posiekaj bardzo drobno czyste liście czosnku niedźwiedziego tak, jak siekałabyś natkę pietruszki do rosołu. Przygotuj słoik. Na dnie słoika umieść 1/4 siekanych listków czosnku niedźwiedziego. Dociśnij je mocno do dna np. za pomocą kuli do ucierania ciasta, łyżki lub tłuczka do ziemniaków. Posól liście szczyptą soli i zalej 1/4 oliwy z oliwek. Powtórz czynność z kolejnymi porcjami czosnku niedźwiedziego. Na wierzchu słoika wlej grubszą warstwę oliwy, by przykryła liście - zapobiegnie to ich pleśnieniu.

fot. Wegańskie pesto z czosnku niedźwiedziego bez blendowania/ Adobe Stock, exclusive-design

Każde gotowe pesto z czosnku niedźwiedziego z powyższych przepisów może być umieszczone w słoikach. Żeby pesto z czosnku niedźwiedziego nie zepsuło się, pilnuj kilku zasad:

Na wierzchu pesto z czosnku niedźwiedziego powinna znajdować się warstwa oleju lub oliwy - dodawaj ją po każdym korzystaniu z pesto. Zapobiega pleśnieniu pesto.

- dodawaj ją po każdym korzystaniu z pesto. Zapobiega pleśnieniu pesto. Używaj czystych i wyparzonych słoików do przechowywania pesto.

do przechowywania pesto. Dokładnie oczyść liście czosnku niedźwiedziego przed ich wykorzystaniem do stworzenia pesto. Możesz też liście czosnku moczyć w wodzie z sodą, by lepiej pozbyć się zanieczyszczeń.

przed ich wykorzystaniem do stworzenia pesto. Możesz też liście czosnku moczyć w wodzie z sodą, by lepiej pozbyć się zanieczyszczeń. Każdorazowo, korzystając z pesto z czosnku niedźwiedziego, wykorzystuj świeżą łyżeczkę .

. Przechowuj pesto z czosnku niedźwiedziego w słoiku w lodówce.

Ile czasu można przechowywać pesto z czosnku niedźwiedziego?

Według oficjalnych wytycznych domowe pesto z czosnku niedźwiedziego w lodówce można przechowywać maksymalnie 5 dni. Po tym czasie naraża się na zatrucie bakteriami jadu kiełbasianego. Nie zużyjesz pesto z czosnku niedźwiedziego w tym czasie? Zamroź je, a przedłużysz możliwy czas przechowywania nawet do 12 miesięcy.

Zapasteryzowane i zakonserwowane sklepowe pesto z czosnku niedźwiedziego można trzymać poza lodówką.

Pesto z czosnku niedźwiedziego możesz jeść z:

chlebem - jako dodatek zamiast masła, albo jako główny składnik kanapki;

- jako dodatek zamiast masła, albo jako główny składnik kanapki; makaronem - w daniach, w których korzystasz z pesto z bazylii;

- w daniach, w których korzystasz z pesto z bazylii; kaszą - jako dodatek smakowy do ugotowanej kaszy;

- jako dodatek smakowy do ugotowanej kaszy; omletem lub naleśnikami - jako smaczne nadzienie lub dodatek.

Pesto z czosnku niedźwiedziego to bardzo uniwersalny składnik w kuchni, który możesz wykorzystać do dań obiadowych, wytrawnych śniadań, a także kolacji przez cały rok. Możesz stosować też pesto z czosnku niedźwiedziego jak fit sos czosnkowy np. do dań z grilla.

