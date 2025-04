Ogórki konserwowe to doskonały, chrupiący dodatek do obiadu, który możemy przygotować w zaciszu domu. Przygotowywane na bazie zalewy octowej z dodatkiem cukru, możemy urozmaicić o kawałki chili lub dodatek ulubionych ziół. Sprawdź nasze przepisy na wyśmienite ogórki konserwowe!

Wartości odżywcze ogórków konserwowych

Ogórki konserwowe są źródłem witaminy A oraz K, co wspomaga odbudowę komórek w organizmie. Dzięki nim rozwój układu kostnego jest niezachwiany. Ogórki naturalnie zawierają mało cukrów oraz soli, co sprawia, że możemy je jeść bez ograniczeń. Niskokaloryczne i lekkostrawne możemy dodawać do dietetycznych sałatek. Wysoka zawartość błonnika dobrze wpływa na układ trawienny oraz sprawia, że dłużej utrzymujemy uczucie sytości. Wspomagają dodatkowo prawidłową florę jelitową, co zapewnia zawartość kwasu mlekowego.

Ogórki korniszony: przepis

Oto składniki na korniszony:

szklanka octu

łyżka soli

1,5 szklanki cukru

około 15 ogórków

2 średnie cebule

średnia papryka

Jak zrobić korniszony?

1 krok: Ogórki gruntowe dokładnie myjemy i szorujemy za pomocą szczoteczki pod bieżąca wodą.

2 krok: Do dużego garnka wlewamy ocet, sól i cukier – podgrzewamy na małym ogniu i zagotowujemy. Gotujemy przez 10 minut do rozpuszczenia cukru.

3 krok: Ogórki przepoławiamy i układamy ciasno w wyparzonym wcześniej słoiku. Kroimy paprykę w paseczki i dokładamy do ogórków. Następnie zalewamy wcześniej przygotowaną zalewą.

4 krok: Zakręcamy słoik i wekujemy w wodzie przez 10-15 minut. Tak przygotowane ogórki konserwowe możemy podawać jako dodatek do obiadu.

Ogórki konserwowe z chili: przepis

Oto składniki na ogórki konserwowe z chili:

około 12 – 15 ogórków

3 papryczki chili

garść liści mięty

1,5 szklanki octu

3 łyżeczki cukru

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić ogórki konserwowe z chili?

1 krok: Ogórki dokładnie myjemy pod bieżąca wodą i szorujemy z zanieczyszczeń. W misce mieszamy dokładnie ocet, cukier, sól oraz pieprz.

2 krok: Wszystko przelewamy do dużego rondla i zagotowujemy. Następnie rwiemy listki mięty na mniejsze kawałki i kroimy papryczki chili.

3 krok: Wkładamy ogórki, paprykę i miętę ciasno do wcześniej wyparzonych słoików. Wekujemy z zamknięta pokrywką w gotującej się wodzie przez 10-15 minut. Przyrządzone w ten sposób ogórki idealnie komponują się z gulaszem mięsnym.

