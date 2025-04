To bogactwo wapnia oraz witaminy C, niezbędnej do budowania naturalnej ochrony układu odpornościowego. Kiszone na zimę, w słoikach są ciekawym dodatkiem do obiadu lub przystawką. Z dodatkiem chili, czosnku lub innych przypraw, możemy nadać im niepowtarzalny smak i aromat.

Składniki:

600 g średnich ogórków

pół litra gorącej wody

2 kilo soli

koper

6 ząbków czosnku

chrzan

liście dębu

ziele angielskie

pieprz

liść laurowy

Przygotowanie

Wszystkie przygotowane słoiki dokładnie wyparzamy. Ogórki moczymy w zimnej wodzie, a następnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Układamy wszystkie ogórki ciasno w słoikach i przekładamy korzeniem chrzanu, liśćmi, zielem angielskim, pieprzem, czosnkiem oraz koprem. Zalewamy ogórki wrzącą wodą z solą. Pasteryzujemy słoiki w gorącej wodzie. Tak przygotowane możemy przechowywać w spiżarni przez długi okres czasu. Dodajemy do sałatek lub surówek.

Składniki:

średnie lub małe ogórki

koper

4-5 ząbków czosnku

liście wiśni lub dębu

korzeń chrzanu

ziele angielskie

sól

Przygotowanie

Słoiki oraz przykrywki dokładnie wyparzamy. Osuszamy ręcznikiem papierowym lub bawełnianą ściereczką. Ogórki moczymy w zimnej wodzie i oczyszczamy z piasku i innych nieczystości. Układamy ciasno we wcześniej wygotowanych słoikach naprzemiennie z czosnkiem, chrzanem i liśćmi dębu. Dorzucamy ziele angielskie. Całość zalewamy wrzącą wodą z solą. Dokładnie pasteryzujemy i zamykamy pokrywką. Idealnie komponują się do dań z mięsa jako surówka lub przystawka.

Składniki:

Kilogram ogórków gruntowych

Liście chrzanu wraz z korzeniem

Koper

Czosnek

Ziele angielskie

Pieprz w ziarnach

2 litry wody

1,5 łyżki soli

4 łyżki miodu gryczanego lub wielokwiatowego

Przygotowanie

Ogórki dokładnie wyszoruj bod bieżącą wodą i przełóż do słoików lub kamionki. Włóż ciasno tak, aby nie wypłynęły podczas podlewania zalewą. Między warzywa wsadź liście chrzanu, koper oraz czosnek. Do garnka wlej wodę i zagotuj z solą, pieprzem, zielem angielskim i miodem. Wlej do słoików tak, aby dokładnie pokrywała wierzch ogórków. Zakręć szczelnie pokrywką. Przełóż do garnka wyłożonego ściereczką i zalej wodą. Wekuj w gorącej wodzie przez 15 minut. Odstaw na blat do góry dnem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 litry wody

1,5 łyżki soli kamiennej lub zwykłej

Ziele angielskie

Pieprz w ziarnach

Przygotowanie

Wodę przelej do wysokiego garnka i zagotuj razem z solą, zielem angielskim i pieprzem. Odstaw do lekkiego przestygnięcia. Podstawowy przepis na zalewę możesz urozmaicić także o jałowiec, świeżą kolendrę lub kminek. Staraj się, aby przyprawy i inne dodatki nie przytłoczyły smaku ogórków kiszonych.

To naturalny probiotyk bogaty w witaminy z grupy B, magnez, potas oraz wapń. Skutecznie oczyszczają i wzmacniają odporność organizmu. Zapobiegają anemii oraz poprawiają kondycję skóry, włosów oraz paznokci.

Ze względu na dużą zawartość błonnika pokarmowego, są polecane osobom na diecie. Sok lub woda po kiszonych ogórkach może być stosowana jako remedium na zatrucie alkoholowe.

Obniżają poziom złego cholesterolu we krwi co przyczynia się także do odpowiedniej regulacji ciśnienia krwi. Przeciwdziałają miażdżycy oraz chorobom serca.

fot. Adobe Stock

Ogórki – wybieraj te małe i jasne. Odmiany w kolorze ciemnej zieleni najprawdopodobniej były nawożone sporą ilością środków owadobójczych. Jeżeli nie masz dostępu do własnoręcznie uprawianych, staraj się wybierać ogórki śremskie – najlepiej smakują po ukiszeniu

Ułożenie – warzywa oraz dodatki muszą zapełniać każdą wolną szczelinę w kamionce lub słoiku. Po podlaniu zalewą pozostaw około 2-3 cm, aby mogła wypełnić powierzchnię. Nie pozwól, aby ogórki wyszły poza nią – w ten sposób zwiększasz ryzyko pojawienia się pleśni

Sól – wybieraj zawsze kamienną, bogatą w witaminy oraz minerały. Jeżeli nie posiadasz takiej, weź tę niejodowaną. Jod spowalnia proces fermentacji i hamuje kiszenie ogórków.

Przyprawy – najlepiej, jeżeli używamy tych świeżych. Dodaj więcej liścia laurowego lub chrzanu w stosunku do pozostałych suszonych. Im więcej tych ostatnich, tym większe prawdopodobieństwo, że warzywa będą gorzkie po wyjęciu ze słoika

