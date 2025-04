Czas przygotowania: 10 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 litr octu winnego,

4 ząbki czosnku.

Przygotowanie:

Obrać i zmiażdżyć czosnek. Wsypać do słoika. Wlać ocet. Wymieszać. Zakręcić. Wstawić na dwa dnie do lodówki. Następnie przefiltrować i rozlać do czystych buteleczek.