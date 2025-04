Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 kg jabłek - różne odmiany, np. antonówka, papierówka, Paulared (kwaśne, słodkie, miękkie, twarde),

1/2 szklanki wody,

ew. cynamon.

Przygotowanie:

Do przygotowania musu jabłkowego nie potrzeba wielu składników - kwaśne odmiany można osłodzić cukrem lub ksylitolem, przyprawić cynamonem lub dodać gruszki, które świetnie komponują się z jabłkami.

Pamiętaj, by przygotować garnek z przykrywką w rozmiarze adekwatnym do ilości jabłek. Jeżeli planujesz zrobić mus z 2 kg owoców, to wystarczy średni rozmiar garnka. Najlepszy będzie garnek emaliowany, z grubym dnem po to, by owoce się nie przypaliły.

Nasz mus jabłkowy możesz jeść od razu po przygotowaniu lub zamknąć w słoikach (wyparz je wcześniej!). Duszone jabłka możesz wykorzystać do przełożenia szarlotki na kruchym cieście lub do naleśników czy chrupiących gofrów.

Jabłka umyj, obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w ósemki. Do garnka wlej wodę, następnie włóż do niej pokrojone jabłka lub na bieżąco obieraj jabłka ze skórki, wycinaj gniazda nasienne i pokrojone wrzucaj do garnka z odrobiną gotującej się wody. Jabłka na mus muszą się dusić pod przykryciem, więc nie pozwalaj wodzie i sokom odparować - przykrywaj garnek pokrywką podczas mieszania drewnianą łyżką po dnie. Jabłka na mus duś na wolnym ogniu przez ok. 5- 10 minut. Następnie do przygotowanych wcześniej, wyparzonych słoiczków na mus jabłkowy, nakładaj gorące jabłka i zakręcaj nakrętki. Słoiczki stawiaj do góry dnem, na serwetce, do całkowitego wystygnięcia.

