Konfitura z magnolii to pachnący przysmak robiony dosłownie z płatków kwiatów. To żaden clickbait - okazuje się, że niektóre z nich są jadalne. Najczęściej robi się ją z różowych lub białych odmian magnolii japońskiej lub Soulange’a. Co ciekawe, mają one lekko imbirowo-cytrusowy smak, który połączony z cukrem tworzy naprawdę nietuzinkowy dodatek do kuchni. Świetnie sprawdzi się nie tylko jako dodatek do słodkich tostów.

Konfitura z magnolii: na co uważać?

Przede wszystkim zawsze sprawdź, czy odmiana magnolii, której kwiaty chcesz wykorzystać, na pewno ma jadalne części. Upewnij się też, że pochodzą z miejsca wolnego od oprysków czy zanieczyszczeń środowiskowych, np. spalin. Kwiaty magnolii najlepiej jest zbierać rano, w suchy dzień, najlepiej zaraz po rozkwicie, bo wtedy mają najwięcej aromatu.

Przed przygotowaniem warto też dokładnie je przepłukać i osuszyć na ręczniku papierowym, żeby usunąć ewentualne zanieczyszczenia.

Prosty przepis na konfiturę z magnolii

Zebrane kwiaty wykorzystaj od razu. Możesz modyfikować przepis pod kątem ilości cukru, aby zrobić bardziej kwaskowatą wersję domowej konfitury lub dżemu. Sprawdzi się też połączenie kwiatów magnolii z kwaskowymi owocami, np. jabłkami czy gruszkami. W podstawowej wersji także oczywiście smakuje doskonale.

Składniki:

2 szklanki świeżych płatków magnolii,

pół szklanki cukru,

sok z 1 cytryny,

pół szklanki wody.

Sposób przygotowania:

Płatki magnolii delikatnie podgotuj przez 2-3 minuty w wodzie z cytryną, aby złagodzić ich intensywny smak i zachować kolor. Dodaj cukier i gotuj na małym ogniu przez ok. 15 minut, aż płyn zacznie gęstnieć. Gorącą konfiturę przełóż do czystych, wyparzonych słoików, zakręć i odstaw do góry dnem. Po ostygnięciu przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu.

Przepis na konfiturę z magnolii jest prosty i szybki, fot. shustrilka

Do czego wykorzystać konfiturę z magnolii?

Kwiatowa konfitura z magnolii sprawdzi się doskonale nie tylko jako zamiennik dżemu do słodkich przekąsek, ale także do jako dodatek do wielu potraw, na słodko i słono.

To idealny dodatek chociażby do białego sera i chrupiących grzanek, a także jako zamiennik tradycyjnego dżemu w naleśnikach. Jej subtelny, lekko cytrusowy smak idealnie komponuje się również z gorącą herbatą oraz ciepłą wodą. W ciepłych miesiącach świetnie sprawdzi się jako składnik orzeźwiającej lemoniady. Można ją też wykorzystać jako elegancki akcent w domowych wypiekach - na przykład w sernikach, biszkoptach czy kruchych tartach. Możesz dodać ją do masy albo użyć do dekoracji ciast czy tortów.

Konfitura z magnolii sprawdzi się także jako dodatek do mięs i dań mącznych, np. pierogów, kopytek czy klusek na parze.

