Mniszek lekarski to roślina wszechstronna, popularna i lecznicza, i aktualnie trwa sezon na nią. Kwiaty można zbierać od kwietnia aż do późnej jesieni. Są one doskonałym surowcem do przetworów, takich jak marmolady, konfitury, dżemy, syropy, nalewki czy miody. Świeże kwiaty można z powodzeniem dodawać do potraw, takich jak koktajle, pesto i sałatki. Poniżej znajdziesz przepis na nietypową konfiturę z mniszka lekarskiego w 3 odsłonach.

Jakie właściwości ma konfitura z mniszka lekarskiego?

Konfitura z mniszka jest nie tylko smacznym dodatkiem w kuchni, ale też „przemyca” zdrowe składniki, jakie przypisuje się tej roślinie. Właściwości mniszka lekarskiego (łac. Taraxacum officinale) są nieocenione. To roślina, która zawiera wiele cennych związków, jak witaminy, składniki mineralne, flawonoidy, kwasy fenolowe, seskwiterpeny, alkaloidy, które cechują się szerokim działaniem prozdrowotnym.

Mniszek jest stosowany od wieków na problemy trawienne, dolegliwości ze strony dróg żółciowych, stany zapalne, przeziębienie, problemy z układem moczowym. Wspiera też działanie układu odpornościowego. Co więcej, jest rośliną jadalną, bezpieczną i nietoksyczną. W rzadkich przypadkach powoduje reakcje alergiczne lub objawy żołądkowo-jelitowe. Konfitura i inne przetwory z wykorzystaniem tej rośliny są dobrym sposobem na wspieranie zdrowia.

Konfitura z mniszka lekarskiego – 3 przepisy

Kwiaty mniszka lekarskiego na przetwory zbieraj z dala od terenów przemysłowych i dróg, jeżeli planujesz samodzielny zbiór. Wcześniej sprawdź, jak odróżnić mniszka od łudząco podobnego mlecza, który nie jest tak cenny jak mniszek lekarski.

Podstawowy przepis na konfiturę z mniszka lekarskiego

Składniki:

2 szklanki płatków mniszka lekarskiego,

1 szklanka cukru trzcinowego,

1 szklanka wody,

sok z 2 cytryn.

Przygotowanie:

Kwiaty mniszka dokładnie umyj i oderwij tylko płatki. Do garnka wlej wodę i dodaj cukier, zagotuj, a następnie dodaj płatki mniszka. Gotuj przez ok. 1 godz. na średniej mocy. Gdy konfitura zgęstnieje, zdejmij z kuchenki. Dodaj sok z cytryny, miód i wymieszaj. Przelej gotową konfiturę do wyparzonych słoików. Przechowuj w lodówce.

Konfitura z mniszka lekarskiego z imbirem i pomarańczą

Mniszek lekarski można łączyć z różnymi dodatkami. Imbir i pomarańcza sprawią, że konfitura nabierze cytrusowego i bardziej wyrazistego smaku.

Składniki:

2 szklanki płatków mniszka lekarskiego,

1 szklanka cukru trzcinowego,

1 szklanka wody,

sok z 1 cytryny,

skórka i sok z połowy pomarańczy (najlepiej ekologicznej),

1-2 cm startego imbiru,

opcjonalnie: 1-2 łyżki miodu.

Przygotowanie:

Konfiturę przygotujesz według tego samego schematu, co wersję podstawową. Modyfikacja polega na tym, żeby na etapie wkładania płatków mniszka do garnka, dodać również sok z pomarańczy, skórkę oraz imbir. Na końcu, gdy całość zgęstnieje, możesz połączyć z miodem, by wzbogacić smak mikstury.

Cynamonowo-waniliowa konfitura z mniszka lekarskiego

Składniki:

2 szklanki płatków mniszka lekarskiego,

1 szklanka cukru trzcinowego,

1 szklanka wody,

sok z 1 cytryny,

1 łyżeczka pasty z wanilii lub pół laski wanilii,

pół łyżeczki cynamonu,

opcjonalnie: 1-2 łyżki miodu.

Przygotowanie:

Cynamonowo-waniliową konfiturę z mniszka przygotujesz według wersji podstawowej, z drobną modyfikacją. W trakcie gotowania wody z cukrem dodaj do garnka cynamon i wanilię. Dalej postępuj zgodnie z przepisem pierwotnym, który znajdziesz wyżej. Miód możesz dodać po tym, jak mikstura zgęstnieje i lekko przestygnie.

Jak smakują przetwory z mniszka lekarskiego?

Chociaż może wydawać się inaczej, kwiaty mniszka lekarskiego mają słodkawy, lekko kwaskowaty, kwiatowy posmak, dlatego przetwory z tym dodatkiem będą smacznym dodatkiem do różnych dań. Z pewnością smak tej marmolady zaskoczy każdego, kto jej spróbuje po raz pierwszy, bo jest on daleki od smaku typowych owocowych przetworów. Według niektórych osób w mniszku lekarskim da się wyczuć również orzechowy, karmelowy lub miodowy posmak. Liście i korzenie rośliny są mniej smaczne i gorzkawe.

Do czego dodawać konfiturę z mniszka lekarskiego?

Konfitura z mniszka lekarskiego ma wiele zastosowań w kuchni. Sprawdzi się jako zamiennik cukru lub miodu, posłodzisz nią herbatę i inne napary do picia. Dodaj do lemoniady, a zmienisz ją w zupełnie nowy napój z kwiatową nutą. Możesz też wykorzystać konfiturę, jak inne podobne przetwory, do smarowania pieczywa, jako słodki przełamujący smaki dodatek do serów lub mięs. Konfiturę z mniszka lekarskiego można też dodawać do jogurtu, owsianki, granoli, naleśników czy grillowanych warzyw.

