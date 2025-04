Konfitura z borówki brusznicy - 4 doskonałe przepisy na konfiturę do mięs, do ciast i z gruszką

Konfitura z borówki brusznicy będzie doskonałym dodatkiem nie tylko do słodkich wypieków, ale również do wytrawnych serów i mięs. Do jej przygotowania potrzebujesz około pół kilograma owoców, cukier i wodę.