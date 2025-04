Kiszony czosnek niedźwiedzi to smaczny dodatek do wielu potraw, który możesz przygotować w domu bardzo szybko, prawie za darmo. Kiszenie czosnku niedźwiedziego to banalny sposób na wydobycie i zachowanie jego cennych wartości zdrowotnych i smakowych na dłużej. Przekonaj się, że doskonały czosnek niedźwiedzi w słoiku to nie tylko pesto z czosnku niedźwiedziego. Sprawdź, czy i kiszony czosnek niedźwiedzi cię w sobie rozkocha.

Kiszony czosnek niedźwiedzi możesz zrobić w domu bez problemu. Przygotuj taką samą zalewę, jaką wykorzystujesz do robienia ogórków kiszonych, zalej nią świeże liście czosnku niedźwiedziego, odczekaj 2 tygodnie i gotowe. Kiszony czosnek niedźwiedzi robi się niemal sam.

Składniki:

ok. 400 g młodych liści czosnku niedźwiedziego,

1 litr wody,

łyżka soli,

opcjonalne dodatki: ząbki czosnku, liście chrzanu, korzeń chrzanu, liście czarnej porzeczki, gorczyca, ziarenka pieprzu.

Sposób przygotowania:

Młode liście czosnku niedźwiedziego dokładnie umyj w zimnej wodzie. Jeśli liście są młode i niewielkie, wykorzystaj je w całości. Jeśli liście czosnku niedźwiedziego są wyrośnięte, możesz posiekać je na mniejsze kawałki. Do słoika (lub słoików) włóż liście czosnku niedźwiedziego i dodatki do kiszenia, z których korzystasz. Wsyp sól i dodaj gorącą (choć nie wrzącą) wodę. Ubij lekko liście czosnku niedźwiedziego, by wydobyć powietrze, ale nie miażdż ich, by nie puściły soku. Zakręć słoiki z czosnkiem niedźwiedzim do kiszenia. Odstaw je w zimne i ciemne miejsce. Po dwóch tygodniach powstanie kiszony czosnek niedźwiedzi.

fot. Kiszenie czosnku niedźwiedziego/ Adobe Stock, qwartm

Kiszony czosnek niedźwiedzi można jeść po ok. 14 dniach lub przechowywać w zapasteryzowanych słoikach tak, jak inne kiszonki, nawet do roku.

Właściwości kiszonego czosnku niedźwiedziego pokrywają się z właściwościami świeżego czosnku niedźwiedziego. W procesie kiszenia czosnek niedźwiedzi staje się także źródłem bakterii probiotycznych. Przemienia się w prawdziwy superfood dla zdrowia jelit i naturalnej odporności. Warto ukisić czosnek w sezonie i jeść go później przez cały rok.

Oto najważniejsze właściwości prozdrowotne kiszonego czosnku niedźwiedziego:

działa przeciwzakrzepowo,

ma działanie obniżające ciśnienie (choć lepiej działa tu czosnek niedźwiedzi świeży - bez soli),

zmniejsza ryzyko miażdżycy, zawałów i udarów,

i udarów, może zapobiegać powstawaniu nowotworów,

wspiera trawienie ,

, pobudza wątrobę do wydzielania żółci,

działa przeciwbakteryjnie i antywirusowo ,

, wspiera zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci,

jako naturalny porbiotyk wspomaga pracę jelit i odporność.

Kiszony czosnek niedźwiedzi możesz jeść na wiele sposobów. Oto kilka przykładów jego kulinarnego zastosowania. Kiszony czosnek niedźwiedzi:

kładź na kanapkach,

podawaj do obiadu, np. koło gotowanych ziemniaków,

dodawaj do domowych sosów czosnkowych,

dodawaj do domowych past kanapkowych,

wrzucaj pod koniec gotowania do zup, np. zup krem,

dodawaj do sosów, np. sosów do makaronu lub do mięs,

dodawaj do sałatek i surówek,

podawaj do potraw z grilla.

Źródła:

